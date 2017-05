publié le 28/05/2017 à 08:30

La "Bellissima" a le vent en poupe. On peut même parler de renaissance. Maîtresse de cérémonie de la 70e édition du Festival de Cannes, la comédienne italienne a assuré avec une classe folle, beaucoup de sensualité et une pincée d'humour la présentation de la soirée d'ouverture le 17 mai dernier.



L'actrice découverte dans La Riffa de Francesco Laudadio, mais surtout L'Appartement de Gilles Mimouni sera également aux commandes de la cérémonie de clôture le dimanche 28 mai à 19h15. Un rôle sur mesure qui marque le grand retour d'une star glamour et inspirante, après un passage à vide tant professionnel que personnel.

Pendant quelques années, Monica Bellucci s'est fait discrète. Elle a boudé les grands et les petits écrans (à peine un film par an, alors qu'elle a déjà enchaîné quatre films en une année). Les rares productions dans lesquelles elle a tenu un rôle n'ont pas remporté le succès escompté. Côté vie privée, son divorce avec Vincent Cassel a été douloureux et l'Italienne est restée seule pendant quatre ans.



2017 marque-t-il son grand retour ? Cela semble en tout cas bien parti : Monica Bellucci multiplie les différents projets, signant une période de renouveau.

Maîtresse de cérémonie pour la seconde fois

En 2000, Monica Bellucci monte pour la première fois les marches du Palais des festivals. À peine trois ans plus tard, elle y retourne, en tant que maîtresse de cérémonie. La comédienne animera pour la seconde fois la soirée d'ouverture et de clôture du Festival mercredi. Un rôle sur-mesure qui prouve qu'elle n'a pas perdu de sa grâce et de son charme.



Lors de la cérémonie d'ouverture, l'actrice italienne a donné un discours vibrant, rendant hommage aux femmes du cinéma : "Cannes est comme une femme, dont l'âge qui avance ne peut que faire grandir sa force créatrice" a-t-elle déclaré. Elle a surtout fait sensation en échangeant un baiser passionné avec le comédien Alex Lutz après avoir dansé un langoureux tango. Un véritable moment de grâce et de poésie, où la femme prend le dessus sur l'homme. La "Bellissima" n'a pas perdu de sa superbe !

Un grand retour au cinéma

On n'avait plus vu Monica Bellucci au cinéma depuis 007 Spectre, le dernier James Bond sorti en 2015. Mais l'actrice n'a pas fui les écrans bien longtemps puisqu'on la retrouvera en 2017 dans On the milky road d'Emir Kusturica. Elle est d'ailleurs la tête d'affiche de ce film dramatique serbe, sélectionné à la Mostra de Venise en 2016. Après ces derniers films plus anecdotiques, celui-ci promet un vrai retour de la comédienne sur les grands écrans.

Elle sort un livre

En plus de présenter un nouveau film, l'Italienne a publié le 10 mai un livre d'entretiens. Dans Rencontres clandestines, elle se confie sur les moments clés de sa vie pour ébranler le mythe de la célébrité intouchable. La preuve que l'actrice se confronte à des projets nouveaux et audacieux.

Elle a retrouvé l'amour

Monica Bellucci n'est plus un cœur à prendre. Sa séparation avec Vincent Cassel, en 2013, avait été douloureuse pour la comédienne, qui a avoué avoir été "totalement perdue". Mais cette période est désormais révolue, l'Italienne ayant déclaré avoir un nouvel homme dans sa vie. Un retour en grâce professionnel, mais également personnel.



