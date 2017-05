Jean-Marc Thibault est décédé à l'âge de 93 ans

publié le 28/05/2017 à 19:03

À quelques heures de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes, le cinéma et l'art de la comédie en général ont perdu une figure populaire. Le 28 mai 2017, Alexandre Thibault a annoncé sur Twitter la mort de son père, Jean-Marc Thibault, à l'âge de 93 ans. Le comédien capable de jouer des pièces classiques et des vaudevilles, qui a aussi bien tourné au cinéma, à la télévision, qu'au théâtre, a été une figure marquante de l'humour français. Né en 1923, il a connu le succès en formant un duo comique avec Roger Pierre pendant plusieurs décennies.



Les deux comédiens étaient devenus dans les années 50, 60 et 70 des habitués du petits écrans grâce à leurs sketchs joués dans les émissions de Maritie et Gilbert Carpentier, après avoir également participé à l'émission culte 36 chandelles. Le duo Roger Pierre - Jean-Marc Thibault a en parallèle tourné au cinéma de nombreuses comédies populaires, avant que le second ne devienne un personnage culte grâce à une série télévisée.

De 1985 à 1993, il devient Georges Boissier, le troisième mari de Maguy, dans la série éponyme. Un carton d'audience sur Antenne 2 le dimanche, qui rendra également très populaires Rosy Varte et Marthe Villalonga.

J'ai le regret de vous annoncer que Jean-Marc Thibault cet acteur et ce père formidable nous a quitté ce matin #rippapa @afpfr pic.twitter.com/b6gsN4wQfc — Alexandre Thibault (@ALXTIBO) 28 mai 2017