19h15 précises, robe de soirée et smoking obligatoires pour le coup d'envoi du festival. C'est Monica Bellucci qui sera sur scène pour accueillir au Grand Théâtre Lumière, le jury présidé cette année par Pedro Almodóvar. Un jury dans lequel Will Smith, Jessica Chastain, Agnès Jaoui ou le compositeur Gabriel Yared seront chargés de voir et récompenser les films présentés, 19 en compétition cette année.



Et après la cérémonie, place au film d'ouverture qui lui n'est pas en compétition, Les Fantômes d'Ismaël d'Arnaud Desplechin. Un habitué de Cannes puisque tous ses films ont été présentés dans au moins une des sélections officielles ou parallèles, mais n'a jamais été récompensé. L'an dernier, il était membre du jury.

Un cinéma d'auteur qui parle souvent de famille, de couple, de création, des œuvres parfois pointues, parfois plus accessibles et c'est le cas des Fantômes d'Ismaël, qui sort en salles ce mercredi 17 mai. Un trio est à l'affiche du film d'Arnaud Desplechin, composé de Mathieu Amalric, Charlotte Gainsbourg et Marion Cotillard.

D'autres rendez-vous importants

Quelques moments sont très attendus lors de cette 70e édition, comme le nouveau Michael Haneke, Happy End, avec une belle affiche, Jean-Louis Trintignant, Isabelle Huppert ou Matthieu Kassovitz. À noter également, le dernier film de Sofia Coppola, Les Proies, avec Nicole Kidman, Colin Farrel et Kirsten Dunst, une plongée sensuelle au cœur de la guerre de Sécession.



Mais aussi des films français, comme Rodin, de Jacques Doillon avec Vincent Lindon, L'Amant Double, pervers et sensuel film sur la psychanalyse signé François Ozon, et Le Redoutable de Michel Hazanavicius qui, six ans après le triomphe de The Artist, montre un Jean-Luc Godard amoureux en plein mai 68.



Enfin, côté français toujours, 120 battements par minutes de Robin Campillo, avec Adèle Haenel. Ajoutez à tout ça des films venus de Hongrie, de Corée du Sud, du Japon, de Suède ou d'Allemagne, en tout, les organisateurs ont visionné plus de 1.800 longs-métrages pour établir leur sélection.