publié le 25/04/2017 à 16:42

La liste des prochains membres du jury du plus prestigieux festival de cinéma international a été dévoilée. Derrière le célèbre réalisateur espagnol Pedro Almodóvar, qui sera le président du jury de Cannes du 17 au 28 mai prochains, on retrouve une flopée de célébrités incontournables du septième art. Huit personnalités du cinéma viendront l'épauler dans les choix des différentes récompenses. Leurs noms ont été dévoilés dans la journée du 25 avril 2017.



Sur les marches du tapis rouge, on retrouvera alors la réalisatrice allemande Maren Ade, l'actrice américaine Jessica Chastain, l'actrice chinoise Fan Bingbing, l'actrice française Agnès Jaoui, le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook, l'acteur américain Will Smith, le réalisateur italien Paolo Sorrentino et le compositeur français Gabriel Yared.



Après une sélection qui accueille de plus en plus de femmes réalisatrices, le jury est paritaire puisque composé de quatre femmes et quatre hommes, dont une Française, Agnès Jaoui. L'actrice, scénariste et réalisatrice est d'ailleurs en ce moment à l'affiche du film Aurore de Blandine Lenoir.

Autre Français à rejoindre la prestigieuse formation : Gabriel Yared. Si son nom n'est pas connu du grand public, ses musiques si. C'est l'homme derrière pas moins de 95 films depuis les années 1990, dont certaines œuvres marquantes : Le Patient anglais, Tatie Danielle, L'Amant, ou plus récemment, Chocolat, Le Prophète ou encore Juste la fin du monde. Plus surprenant, il a aussi composé la musique générique des journaux de TF1 en 1990. Sur son étagère à récompenses, il a déjà reçu un César, un Oscar et un Golden Globe.