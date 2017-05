publié le 17/05/2017 à 21:53

"Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma..." C'est un duo inédit qui a ouvert le 70e Festival de Cannes. Benjamin Biolay et Louane Emera ont interprété Le Cinéma de Claude Nougaro depuis le Palais des Festivals pour la cérémonie d'ouverture.



Tous les deux très élégants, les deux artistes ont offert une prestation tendre et touchante, avant les discours de Monica Bellucci, la maîtresse de cérémonie, et celui de Pedro Almodóvar, le président du jury de l'édition 2017 du Festival. Benjamin Biolay et Louane étaient accompagnés d'une danseuse, vêtue d'une longue robe rouge qui a ébloui le public avec un ballet aérien. L'un des grands moments de la soirée avec le baiser passionné échangé entre Monica Bellucci et Alex Lutz.

"J'avais très envie de chanter avec Louane et il se trouve qu'on a tous les deux fait des films, donc on est un peu dans notre élément", a confié Benjamin Biolay à Canal +, pendant la traditionnelle montée des marches. C'est la première fois que Louane chantait en duo avec l'artiste qui dévoilera son huitième album, Volver, le vendredi 19 mai. Un disque très réussi et coloré qui forme un diptyque avec Palermo Hollywood, son précédent disque intime et cinématographique.



