publié le 22/05/2017 à 21:37

Pour cette nouvelle journée du Festival de Cannes, de nombreuses personnalités ont fait sensation sur le tapis rouge. Et pour cause : trois films étaient à l'honneur ce soir-là. Mise à mort du cerf sacré était projeté en compétition pour la Palme d'Or. La dernière réalisation d'André Téchiné, Nos Années folles et le documentaire d'Al Gore Une suite qui dérange étaient également montrés au public.





L'équipe du film Mise à mort du cerf sacré, avec Nicole Kidman et Colin Farrell, est apparue souriante et complice sur ce tapis rouge. Nicole Kidman a brillé devant les flashs des photographes dans sa robe noire et blanche. Dans ce film greco-américain, elle incarne une mère dont la vie est bouleversée par l'arrivée d'un jeune garçon dans le foyer. Mais cet enfant va pousser le père de famille à commettre l'irréparable.

De nombreux acteurs français sont également venus rendre un hommage émouvant au cinéaste André Téchiné. Parmi eux, on a pu apercevoir Lambert Wilson, Juliette Binoche vêtue une longue robe rouge, Isabelle Huppert ou encore Catherine Deneuve.



