"The Wheel of Time" (Amazon) : les confidences de Rosamund Pike et Daniel Henney

The Wheel of Time est le nouveau projet très audacieux de la plateforme Amazon Prime Video. L’adaptation du gigantesque cycle littéraire de Robert Jordan, La Roue du Temps est un immense pari. RTL a pu poser quelques questions à deux des stars de cette série pleine de prophétie, de monstres et de magie… et qui pourrait - qui sait - faire aussi bien que Game of Thrones : Rosamund Pike et Daniel Henney.

Ils jouent Moiraine et Lan, la sorcière au cœur de l'intrigue de cette aventure épique et son garde du corps. Ils sont les deux visages que le public va reconnaître dans cette myriade de nouvelles têtes. Intégrer une franchise avec des millions de fans à travers le monde est une chance, ils le savent. Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, The Witcher ou encore les comics Marvel sont passés par là. Ils savent qu'ils vont être épiés par les fans et possiblement adorés ou détestés par les spectateurs en fonction de la qualité de la série.

Un rôle que Daniel Henney (connu pour son rôle de Matthew Simons, dans la série policière Esprits criminels) avait hâte de jouer : "Ce rôle me parle depuis longtemps. Pour être honnête, j’ai une photo de la couverture du tome 1 de La Roue du Temps dans mon téléphone. Ça fait 11 ans qu’elle est là. C’était pour me projeter dans un personnage que j’aimerais incarner un jour et ça y est… je le joue aujourd’hui, confie avec émotion Daniel Henney à RTL. Ce personnage de Lan me parlait avant que je ne le connaisse vraiment. J’ai toujours aimé la fantasy, les films, les séries depuis tout jeune. Quand j’étais petit à la campagne je prenais deux branches pour me fabriquer une épée. Et je chevauchais un faux cheval… J’avais ces rêves et quand je suis devenu un acteur je ne pensais pas que ça arriverait et ça m’est tombé dessus. J’ai rencontré des gens formidables, dont la merveilleuse Rosamund, C’était une évidence."

Conquérir le cœur des fans... et des autres

La vraie star du casting et de cette saison 1 est la Britannique Rosamund Pike. La star vue dans Orgueil et Préjugés, Gone Girl ou I Care A Lot, n'a jamais joué dans une vaste saga de fantasy ou de science-fiction. Elle collectionne depuis longtemps les rôles dramatiques, dans des univers très concrets. "C’est complètement nouveau pour moi de jouer de la fantasy, explique la comédienne. Je jouais des rôles très réalistes. Comme dans Private War de Matthew Heineman qui raconte la vie de la reporter de guerre Marie Colvin. C’est presque du documentaire. Je me suis dit que La Roue du Temps pourrait m’apprendre quelque chose. Les enjeux sont immenses." Il faut dire que son personnage ne doit rien faire de moins que de sauver le monde des Ténèbres. Même dans James Bond, dans lequel elle jouait un agent double, elle n'avait pas le sort de la planète sur ses épaules... "C’est excitant de voir aussi qu’un public qui ne connaît pas encore les livres va découvrir ce monde. C’était la même chose avec Gone Girl, analyse-t-elle. Bien sûr, il y a une grosse communauté de fans mais ce qui est bien avec ces adaptations c’est tous les gens à qui vous pouvez faire découvrir cet univers. C’est très excitant."

Qui dit magie et fantasy, dit effets spéciaux. L'actrice a dû jouer avec l'invisible. Une nouveauté déstabilisante mais intéressante. "Je voulais m’amuser avec ce personnage qui peut se connecter à l’univers. Canaliser le Pouvoir unique, la magie de ce monde, qu’utilise les Aes Sedai, ça veut dire se connecter à la Source véritable. C’est un peu de la méditation transcendantale, s'amuse-t-elle. Et ça va être vraiment nouveau pour moi. Ça va peut-être m’apporter quelque chose dont j’ai besoin, un équilibre".

Intrigue et équilibre

Pour dynamiser l'intrigue du premier tome qui est adapté dans la saison 1, le showrunner de The Wheel of Time a décidé de piocher dans d'autres tomes. Il faut dire que le premier livre est une longue fuite qui aurait été pénible en format télé. Le public a aimé les intrigues politiques de Game of Thrones ? Qu'à cela ne tienne, La Roue du Temps a aussi des trahisons mémorables et des mensonges pleins ses pages. "On commence avec l’épisode 1 et on rencontre cette magnifique sorcière et puis plus vous avancez dans l’histoire vous découvrez cette organisation de magiciennes, la Tour blanche, et vous vous dites : Ah, il y beaucoup de politique chez les Aes Sedai, raconte Rosamund Pike. Il y a de la confiance, des trahisons, le poids du passé... Et le fait que ces femmes vivent très longtemps [elles ne font pas leurs âges, ndlr] ça veut dire que le désir de vengeance dure parfois pendant des décennies. Toutes les décisions ont des conséquences pendant des années et des années. C’est très intéressant."

Ce qui ne manquera pas de marquer le public, ce sont aussi les thèmes de l'œuvre de Robert Jordan. En construisant un monde dans lequel les femmes ont la seule maîtrise du pouvoir surnaturel, il crée une société différente, équilibrée. Les femmes imposent le respect. La force physique et politique des hommes est toujours là mais ce patriarcat est compensé par un matriarcat bien installé. "J’apprécie que le pouvoir des femmes soit différent de celui des hommes dans le monde de Robert Jordan, conclut l'actrice. Les hommes ont du pouvoir dans la série mais c’est différent. J’apprécie ces différences et cet équilibre dont nous avons besoin dans le monde".