Pokémon : 3 bonnes raisons de jouer à "Diamant Étincelant" et "Perle Scintillante"

Deux ans, c'est ce qu'il a fallu attendre pour voir un nouveau jeu Pokémon sortir sur console. C'est peu et beaucoup à la fois pour les fans de la franchise, habitués à voir naître un nouveau jeu presque tous les ans. La franchise la plus lucrative de l'histoire, avec des centaines de millions de jeux vendus, nous avait maigrement fait patienter avec en 2020, une extension des versions Épée et Bouclier qui n'avait pas forcément eu un succès retentissant.

Cette fois, Pokémon revient avec un remake de deux versions mythiques de la franchise : Diamant et Perle. Intitulés Diamant Étincelant et Perle Scintillante, les deux jeux sont sortis ce vendredi 19 novembre sur Nintendo Switch, disponibles en boutiques ou sur le Nintendo eShop. Il s'agit donc de donner un petit coup de neuf aux versions Diamant et Perle, sorties en 2007 sur Nintendo DS, et qui furent l'un des plus gros succès de la saga avec plus de 17 millions de jeux vendus.

Les jeux se déroulent donc dans la région de Sinnoh, basée sur la région japonaise d'Hokkaido et font intervenir des Pokémon de la quatrième génération avec comme toujours des Pokémon exclusifs à chaque version. Voici 3 raisons de jouer à Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante

1. La nostalgie au rendez-vous

Jouer aux anciennes versions avec les consoles d'aujourd'hui. C'est la direction prise par la franchise dès 2018 pour son premier jeu sur Nintendo Switch avec Pokémon Let's Go, Pikachu et Pokémon Let's Go, Évoli, modernisant l'aventure de la version Jaune, sortie en 1999 sur Game Boy. La Franchise a conscience que ses fans ont pour la plupart grandi dans les années 2000 et même si elle touche de plus jeunes générations avec de nouvelles versions, jouer la carte de la nostalgie peut s'avérer payante.

Diamant Étincelant et Perle Scintillante s'adressent donc véritablement aux fans des premiers instants de la franchise, en collant de près à ces deux versions très appréciées. Chacun à ses préférences, mais il est vrai que la quatrième génération de Pokémon, avec les starters Tortipouss, Ouisticram et Tiplouf, est restée dans les mémoires. Pour le reste, on retrouve un indémodable système de jeu fermé où il vous faut combattre des arènes et la Ligue, défier votre rival/meilleur ami, vaincre la Team Galaxie et capturer les Pokémon Légendaires Palkia (Perle Scintillante) et Dialga (Diamant Étincelant).



2. Quelques nouveautés

Pour les 25 ans de la franchise, Pokémon propose un remake qui ne se contente pas de copier purement et simplement son modèle. Même si les graphismes de Diamant Étincelant et Perle Scintillante peuvent faire tiquer (loin de ceux de Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli), ces remakes proposent des systèmes de combats beaucoup plus dynamiques avec des batailles similaires à Épée et Bouclier, sorti en 2019. Garder l'essence de l'aventure en modernisant certains aspects du gameplay semble être une très bonne recette pour bien dépoussiérer un jeu vieux de 15 ans.

Autre différence avec les versions originales Diamant et Perle, le multi-EXP, activé d'office et impossible à désactiver, qui permet à tous vos Pokémon de gagner de l'expérience et non plus seulement celui qui a combattu. Un mode présent dans les derniers jeux, qui rend l'aventure beaucoup plus facile et fluide, non sans diviser un peu les fans, qui aiment les longues périodes d'exploration... Pour le reste, certaines nouveautés apportent vraiment un plus à ce remake, comme le Parc Rosa Rugosa, qu'on vous laissera découvrir.

3. Un très bon moyen de patienter

Le contenu de ces deux nouveaux jeux, clairement au rendez-vous, vous permettra sans aucun doute de patienter pour le prochain opus de la franchise, encore plus attendu. De nombreux fans ont déjà coché la case du 28 janvier 2022, date de sortie internationale de Légendes Pokémon : Arceus, un jeu présenté comme une révolution par la franchise. Monde ouvert, mélange de générations et nouveau gameplay, le jeu réserve de nombreux changements.



Diamant Étincelant et Perle Scintillante est donc un très bon moyen de patienter avant ce nouvel opus et de dire adieu (certainement pas pour toujours) aux petites maisons carrées, aux déplacements en deux dimensions et petits personnages caractéristiques de la franchise. En bref, un remake qui remplit parfaitement sa fonction et plaira aux puristes nostalgiques de la Nintendo DS, avec cette fois le plaisir de jouer en mode portable ou sur grand écran grâce à la Nintendo Switch.