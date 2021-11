"L'événement", "House of Gucci", "De son vivant" : les films à voir (ou éviter)

Commençons sans tarder par les chiffres du box-office avec nos amis du site cbo.fr. Les fans des Bodin's ont bien été au rendez-vous : près de 600.000 entrées pour les aventures du duo comique en Thaïlande. Joli démarrage pour le tandem Sandrine Kiberlain-Pascal Elbé dans On est fait pour s'entendre, autour des 170.000 spectateurs, Amants de Nicole Garcia débute à près de 130.000... En deuxième semaine, Aline de Valérie Lemercier cumule déjà près de 870.000 entrées, Les Éternels des studios Disney-Marvel passe le cap du million et demi... Même score aussi atteint par Eiffel et Les 3 mousquetaires...

Parmi les sorties de ce 24 novembre, parlons d'abord de L'événement de la réalisatrice Audrey Diwan. Film bien nommé qui a reçu le Lion d'Or du dernier festival de Venise, deuxième long-métrage de cette cinéaste formée à la politique et au journalisme... Une claque de cinéma : l'histoire d'une jeune fille en 1963 en Normandie. Anne est lycéenne, élève brillante et elle découvre qu'elle est enceinte... Sa décision ? Avorter. Sauf qu'en 63, c'est illégal, puni de prison.

Commence alors une course contre la montre haletante et c'est la force de L'événement : nous raconter cette histoire intime à la manière d'un thriller. Audrey Diwan le fait de manière magistrale, portée par sa jeune comédienne incroyable, Anamaria Vartolomei... Autre atout du film : parler autant aux femmes qu'aux hommes et résonner de manière tellement moderne en ces temps où l'IVG est un droit de plus en plus remis en cause.

Autre choc français de cette semaine cinéma, De son vivant d'Emmanuelle Bercot avec Catherine Deneuve et Benoît Magimel. Ce dernier joue son fils Benjamin à l'écran, un homme atteint d'un cancer incurable à qui il reste 12 mois à vivre en acceptant, en apprenant à mourir. "Tout ça n'est pas bien gai", pourriez-vous nous dire et vous auriez raison mais nous vous promettons que vous n'en sortirez pas abattus car cette histoire est bienveillante, apaisante... Tout cela illuminé par la performance magistrale de Magimel. Dans le film vous retrouverez aussi Cécile de France et un vrai cancérologue merveilleux qui s'appelle Gabriel Sara.

Trois salles, trois ambiances

La semaine est très riche puisqu'elle est également marquée par la sortie de House of Gucci, le dernier Ridley Scott. Film RTL de cette fin novembre... L'histoire tragiquement vraie de la famille Gucci, l'une des plus grandes marques de luxe au monde, au sein de laquelle Patrizia et Maurizio ont formé un couple flamboyant, visionnaire avant de se déchirer, jusqu'à ce que madame décide de faire assassiner son ex-époux... Adam Driver, Lady Gaga, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto ou Camille Cottin... Casting luxueux pour la formidable House of Gucci de Ridley Scott au cinéma à partir d'aujourd'hui. Et tendez bien l'oreille pendant la séance pour profiter pleinement de l'excellente bande-son pop des années 80-90 du film. Un régal.

Autre salle, autre ambiance avec le film Suprêmes qui revient sur l'ascension du duo Didier Morville-Bruno Lopes, alias Joey Starr et Kool Shen, pionner du rap en France avec IAM. L'histoire d'une amitié, de disputes, de blessures d'enfance, de gloire et d'excès... Plongée passionnante aussi dans cette France de la fin du XXe siècle où la jeunesse a commencé à douter de son avenir.

Terminons enfin sur une troisième note musicale totalement différente avec Encanto, la fantastique famille Madrigal, le Disney-Pixar de cette fin d'année. Un conte musical qui parle des talents cachés de chacun, de la manière parfois difficile de les révéler ou d'accepter ces dons... La magie et la musique sont omniprésentes dans cette histoire très colorée qui se déroule en Colombie. Côté voix françaises vont reconnaitrez José Garcia et Juan Arbelaez, le chef beau gosse qui officie dans l'émission Quotidien sur TMC, lui-même colombien...