publié le 20/09/2020 à 17:20

Comme chaque année, les Emmy Awards récompenseront ce dimanche 20 septembre les meilleures séries et meilleurs acteurs à la télévision de cette année 2020. Grande première, pour cette édition placée sous le signe du coronavirus, il n'y aura pas de tapis rouge. Pas même de distanciation sociale mise-en-place mais plutôt une cérémonie qui se déroulera intégralement en ligne.

Seul le présentateur, Jimmy Kimmel, a eu le droit de quitter son chez lui pour animer la cérémonie en direct du Staples Center de Los Angeles. Autre nouveauté, après Netflix et Amazon Prime et Hulu, c'est au tour des séries de Disney+ et d'Apple TV+ de faire leur entrée dans la compétition. Et HBO, une fois n'est pas coutume ne domine plus les Emmys.

Pour ce qui est des favoris, les résultats sont moins convenus qu’auparavant. Game of Thrones, qui détenait le record absolu d'Emmy pour une même série (59), est terminée, ce qui laisse la possibilité à d'autres séries de briller.

Parmi les séries, les plus nommées toutes catégories confondues, on trouve Watchmen (26 nominations), La Fabuleuse Mme Maisel (20 nominations), Succession (18 nominations) ou encore Ozark (18 nominations).

Quelle sera la "meilleure série dramatique" ?

Si l'on regarde les pronostiques catégorie par catégorie. Celle de la "meilleure série dramatique" s'avère très fournie. Better Call Saul, The Crown, The Handmaid's Tale, Killing Eve, The Mandalorian, Ozark , Stranger Things et Succession. Sans Game of Thrones, The Crown, The Handmaid's Tale ou encore Ozark pourraient s'imposer.



Mais si l'on en croit les spécialistes, la vraie bataille se joueraient entre Succession qui raconte l'histoire d'une puissante famille qui se déchire pour prendre le contrôle d'un empire médiatique et Ozark qui suit le quotidien d'une famille qui se retrouve impliquée dans le blanchiment d'argent d'un cartel.

"Watchmen" et "Little Fires Everywhere"

Côté meilleur acteur et actrice dans une série dramatique c'est à nouveau Succession qui devrait être à l'honneur, puisque beaucoup semblent parier que Brian Cox -qui joue le patriarche dans la série- repartira avec la statuette. Pour les femmes, il semblerait que Laura Linney, l'excellente interprète de Wendy Byrde dans Ozark, soit favorite.

Et si l'on fait un tour du côté de la catégorie des mini-séries, lesquelles se multiplient ces dernières années, là sauf grosse surprise Watchmen devrait gagner. À noter que la brillante mini-série Little Fires Everywhere avait créé la surprise cet été sur Amazon Prime avec Kerry Washington. L'actrice pourrait aussi remporter le titre de meilleur actrice dans une mini-série ou dans un téléfilm. Mais la compétition risque de faire rage avec Regina King (Watchmen).