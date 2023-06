ÉDITO - Depardieu empêché de chanter : Ventura dénonce "le féminisme à géométrie variable"

Gérard Depardieu a repris le répertoire de Barbara et partout, les féministes tentent de l'empêcher de faire son show. Ça a été le cas jeudi soir à Marseille, à coups de pancartes "L'Aigle noir, c'est toi !", allusion à cette célèbre chanson de Barbara sur l'inceste qu'elle a vécu. C'est oublier quand même un peu vite que Depardieu et Barbara étaient très proches. Si Depardieu s'est mal comporté, il doit le payer. En attendant, il est mis en examen pour des soupçons de violences sexistes et sexuelles, donc il n'est pas condamné.

L'enquête est toujours en cours et c'est la présomption d'innocence qui s'applique. Mais pour ces féministes, la présomption d'innocence, on s'assoit dessus. Donc il n'a pas le droit de chanter, il n'a pas le droit de jouer au cinéma, il n'a pas le droit d'exister. L'une d'entre elles a même dit : "On ne veut pas le juger, on veut qu'il disparaisse". C'est d'une violence, d'une brutalité. Ce qu'elles veulent, c'est le bûcher. La justice, le droit, tout ça ne compte pas. Ce qu'elles veulent, c'est qu'on parle d'elles aussi, parce que c'est du féminisme contre des gros poissons, contre des célébrités, des politiques... Elles veulent se faire aussi un peu de pub.

On ne les a pas entendues au moment de l'enquête sur la mort de Shaïna. On aurait aimé qu'elles s'élèvent contre les minables qui accusaient Shaïna d'avoir mauvaise réputation. On aurait apprécié qu'elles se rendent au tribunal avec leurs pancartes pour protester contre le meurtrier et tous ces lâches qui s'en sont pris à cette jeune fille. Le féminisme à géométrie variable ferait bien d'aller se rhabiller.

