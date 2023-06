ÉDITO - Lycée : "Le mois de juin pourrait être mis à profit", estime Alba Ventura

Encore une année où le mois de juin est un mois pour rien pour la plupart des lycéens. Encore une année où les Secondes et les Premières sont en vacances dès le mois de juin, parce qu'il y a le bac pour les Terminales et que l'on a rien prévu pour les autres. Au collège ce n'est pas mieux, tandis que les 3es passent le brevet, les autres jouent dans la cour. Le collège est censé se terminer le 7 juillet, les conseils de classe ont lieu le 20 juin. On rend les livres dans la foulée et hop, deux semaines de cours en moins. Pour les lycéens, c'est 3 à 4 semaines de cours en moins.

Cela fait 15 ans qu'on parle de la reconquête du mois de juin, depuis Xavier Darcos, l'ancien ministre de l'Éducation, qui en avait fait son cheval de bataille. Résultat : à part repousser un peu les épreuves du bac, rien n'a bougé. Le socialiste Vincent Peillon voulait s'y attaquer aussi, il était même allé jusqu'à proposer de scinder les vacances d'été en deux, des vacances de six semaines au lieu de 8. Vous imaginez le tollé.

Et puis, Jean-Michel Blanquer avait promis qu'avec sa réforme du bac, le mois de juin ne serait plus un problème. Comme les épreuves s'étaleraient dans le temps, le mois de juin serait libéré en partie. Sauf que non. Avant, il y avait une semaine d'épreuves à organiser, cela bloquait tout, les profs et les locaux. Aujourd'hui, il y a un grand oral qui s'étale sur 12 jours et qui réclame autant de moyens, des profs et des locaux. On en est donc au même point.

C'est dommage parce que ce mois de juin pourrait être mis à profit. Les profs ont des idées : des cours de codage en informatique, du ciné-club, des séances de lecture de pièces de théâtre. Pourquoi pas organiser de nouvelles séances sur la sécurité routière ? Comme le dit un prof, ce n'est pas le ministère qui réussira, c'est chaque établissement qui doit organiser son mois de juin. Ça demande de se mobiliser, ça en vaut vraiment le coup.

