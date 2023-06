ÉDITO - Performances nues à Lyon : "Et on subventionne tout ça avec de l'argent public", s'offusque Alba Ventura

Une subvention polémique. Du côté, de Lyon 1.500 euros ont été versés à une association artistique par la mairie de Lyon. Le problème, c'est que le duo d'artistes s'est illustré lors de performances nues devant des enfants et qui aborde les thèmes de l'éco sexualité, l'éco féminisme et de la botanique jubilatoire.

La performance ne date pas de cette année, l'an dernier d'ailleurs, les artistes ont présenté une œuvre qui s'intitulait Devenir larve, qui disait "laissez-vous tenter par la caresse étourdissante et douce de l'ortie, ouvrez vos cœurs aux moustiques, aimez l'odeur âcre de la boue sur la peau transpirante et désirez la membrane froide et visqueuse des lombrics et des limaces".

Les spectacles où se trouvaient les enfants étaient sur inscription et les parents étaient consentants. "Donc on subventionne tout ça avec de l'argent public", fustige Alba Ventura, qui rappelle que cette affaire a été dévoilée par le journal Lyon Mag, puis reprise sur Twitter par un élu Les Républicains proche de Laurent Wauquiez, Pierre Oliver. La délibération de cette subvention doit être mise au vote le 29 juin en conseil municipal.

Le maire de Lyon, Grégory Doucet et son adjointe à la Xulture n'ont pas souhaité répondre aux questions d'Alba Ventura. Contrairement à ce que dit la mairie écolo de Lyon, le ministère de la Culture n'a pas subventionné cette compagnie. La Drac, la Direction régionale des Affaires culturelles, subventionne le lieu où ils se sont produits, mais pas les artistes directement.

