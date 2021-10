"Dune" : la suite du film de Denis Villeneuve confirmée

Zendaya et Timothée Chalamet dans "Dune"

C'était une évidence, c'est désormais officiel : Dune aura bien une suite au cinéma. La société de production Legendary Pictures a confirmé ce mardi qu'une deuxième partie du film de Denis Villeneuve verra bien le jour. Les aventures de Paul Atréides ne vont donc pas s'arrêter.

Le site spécialisé Deadline a livré quelques informations supplémentaires quant à cette suite déjà tant attendue par de nombreux fans qui s'étaient précipités dans les salles en septembre dernier pour voir cette nouvelle adaptation du roman de Frank Herbert paru en 1965.

Dune : Partie 2 devrait donc sortir en salles en octobre 2023 avec le retour du réalisateur, producteur et co-scénariste Denis Villeneuve derrière la caméra. On devrait également retrouver Timothée Chalamet dans le rôle principal de Paul Atréides ainsi que Zendaya. À ce jour, le premier volet a déjà récolté plus de 220 millions de dollars de recettes au box office dans le monde.