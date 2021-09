"Dune" : ce que l'on sait sur "The Sisterhood", la série sur les Bene Gesserit

Avec les premiers chiffres très encourageants du box-office pour le film Dune "Partie 1" de Denis Villeneuve, nous pouvons tranquillement espérer que tous les autres projets autour de cet univers imaginé par Frank Herbert vont voir le jour. Cela veut dire très probablement une Partie 2, voire un Dune 3 au cinéma ces prochaines années, histoire de compléter l'arc narratif qui concerne Paul Atréïdes. Mais Dune est un univers très vaste qui couvre des siècles d'histoire. Le cinéma est un medium idéal pour les grandes fresques épiques et spectaculaires mais le temps long d'une série télévisée pourrait être idéal pour d'autres histoires.

C'est sans doute ce qu'a imaginé Denis Villeneuve lorsqu'il a pensé à l'adaptation de cette oeuvre littéraire majeure dans le monde la science-fiction. Plus que les films, une série télé est déjà en production pour conter aux fans l'histoire du groupe le plus mystérieux (et donc séduisant) de l'univers Dune : les Bene Gesserit.

Les sorcières de "Dune"

Si vous avez vu Dune (en 1984 avec David Lynch ou aujourd’hui) ou lu les livres, vous êtes certainement tombés sous le charme des sévères et vénéneuses sœurs de cet ordre secret. Ces femmes craintes et respectées dans tout l'univers représentent l'éminence grise qui tire dans l'ombre les ficelles de l'intrigue de Dune. Télépathes, capable de percevoir le passé ou l'avenir, d'imposer leur volonté en utilisant la Voix... Elles sont incroyablement puissantes et leurs desseins demeurent très nébuleux.

Leurs compétences surhumaines qui peuvent apparaitre presque comme magiques (alors qu'il ne s'agit que d'un long entraînement) leur offre une belle place dans la société mais c'est surtout leur aura religieuse et politique qui est importante. Le Bene Gesserit est, plus qu'un dogme, un groupe de femmes loyales qui éduquent et savent se placer dans toutes les Grandes Maisons de l'Imperium. Manipulations, projets secrets... Les sœurs et révérendes-mères sauront offrir un beau spectacle au public.

L'origine de l'ordre

Pour ce qui est de la série qui est en production, elle est encore à l'état embryonnaire. Le premier épisode devrait être réalisé par Denis Villeneuve lui-même, histoire d'assurer une certaine continuité de style avec les films du Canadien.

La série Sisterhood devrait certainement s'inspirer des Bene Gesserit que l'on voit dans la saga Dune, mais elle ne devrait pas être un récit de la jeunesse de la plus célèbre, Dame Jessica, la mère de Paul Atréïdes. Denis Villeneuve et les producteurs devraient puiser dans les origines de la saga, c'est-à-dire le livre La Communauté des sœurs écrit par Brian Herbert (le fils de Frank) et Kevin J. Anderson et publié en 2012. Un livre qui raconte la création des Bene Gesserit, des millénaires avant la naissance de Paul.

À cette époque, l'humanité vit une immense transformation en se débarrassant définitivement des intelligences artificielles qui menaçaient l'existence même des humains. Sans ces machines pensantes, l'humanité doit se reconstruire et évoluer différemment. Les Sœurs constituent un de ces ordres qui va tenter de structurer le destin de l'humanité.

Dans les prochaines années...

C'est la chaîne américaine HBO Max qui est aux commandes de cette série. Diane Ademu-John (The Haunting of Bly Manor) sera la showrunneuse qui supervisera toute la série dont les épisodes seront - comme le veut la tradition désormais - réalisé par plusieurs réalisateurs différents. Elle est venue remplacer Jon Spaihts qui a quitté le projet pour se concentrer sur les films Dune.



Pour l'heure, on ne sait rien du scénario et du casting. La date de sortie des épisodes est encore particulièrement incertaine mais le succès de Dune sur grand écran devrait sans doute accélérer les choses sensiblement.