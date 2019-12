Séries : trois productions françaises saluées par le "New York Times"

publié le 23/12/2019 à 20:08

En cette fin d'année 2019, les classements des œuvres culturelles qui ont marqué la décennie qui s'achève affluent. Le New York Times a répondu présent. Vendredi 20 décembre, le quotidien américain a publié son palmarès des 30 meilleures séries internationales de la décennie.

Parmi elles, douze productions britanniques mais aussi trois créations françaises, notamment une qui entre dans le top 3. La série d'espionnage Le Bureau des Légendes créée par Eric Rochant pour Canal + s'est imposée en troisième position, après Prisoners of war (Israël) et Sherlock (Grande-Bretagne). Elle se place devant Gomorrah et The Crown. Le journaliste Mike Hale évoque une "série d'espionnage sans doute la plus intelligente et la plus authentique à travers le monde".

Canal + a également été mis à l'honneur avec Les Revenants, qui accède à la 23ème place des meilleures séries de la décennie. "Un mélodrame mystique et surnaturel philosophique au rythme langoureux", salue le New York Times.

Mention honorable pour "Dix pour cent"

Enfin, à la 26ème position arrive la mini-série de Jean-Xavier de Lestrade 3 x Manon et sa suite, Manon 20 ans réalisée pour Arte, qui raconte la vie d'une adolescente placée dans un centre éducatif fermé après avoir poignardé sa mère.

Dans le reste du classement, on retrouve Fleabag (13ème), Broadchurch (27ème), ou encore La Casa de Papel (21ème). Si Dix pour cent ne trouve pas une place dans les 30, Le New York Times lui a décerné une mention honorable.