Elle a été l'une des pionnières de la Nouvelle Vague, la réalisatrice Agnès Varda est décédée à l'âge de 90 ans des suites d'un cancer. Cinéaste, elle avait aussi d'autres talents de photographe et de plasticienne. Cléo de 5 à 7, en 1961, est un film clé de sa vie, sur une musique de Michel Legrand, son ami proche et compagnon de route. Macha Méril, la dernière épouse du compositeur, avait tourné dans son film Sans toit ni loi, en 1985, elle lui rend hommage avec émotion sur RTL.



"Elle est venue à la dernière de ma pièce de théâtre. Je jouais au théâtre Montparnasse avec Michel et elle avait posé sa tête sur l'épaule de Michel. Et Michel m'avait dit : 'Voilà elle me dit adieu'", confie la comédienne. "Et moi je ne savais pas lequel des deux partirait le premier. Et voilà, ils sont partis tous les deux. Ils sont ensemble", ajoute-t-elle.

"Évidemment moi j'avais le soutien d'Agnès. C'était une femme incroyable. J'avais beaucoup d'admiration pour elle. Je me dis qu'une femme pour réussir une carrière pareille, il faut être une sorcière, il faut être terrible, il faut avoir une autorité extraordinaire", explique Macha Méril. "On l'appelait la grand-mère de la Nouvelle Vague. Elle était la seule survivant de tout ce cinéma-là, de toutes ces années là", conclut-elle.

Agnès Varda, c'est l'histoire d'une étudiante des Beaux-Arts, amoureuse de la photo, devenue réalisatrice et égérie de la Nouvelle Vague. Un mariage avec Jacques Demy, son amitié pour Alain Resnais, Agnès Varda était un personnage incontournable de la révolution du cinéma français. Révolution à laquelle elle participera avant d'en entretenir la mémoire.