David Lander ("Amour, gloire et beauté") est décédé à 73 ans

publié le 07/12/2020 à 16:26

L'acteur David Lander est décédé le 5 décembre 2020 à 73 ans. C'est le média américain TMZ qui a annoncé sa disparition, avec les informations de sa veuve Kathy Lander. David Lander se battait depuis 37 ans contre une sclérose en plaques.

Il est décédé à l'hôpital Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles. Il était entouré de son épouse Kathy Lander, leur fille Nathalie Lander et son beau-fils.

David Lander était notamment connu pour son rôle de Squiggy dans la série américaine David and Shirley, diffusée de 1976 à 1983, et celui du Dr. Martin Guthrie dans Amour, gloire et beauté de 1997 à 1998. Il avait décidé dès l'âge de 10 ans de devenir acteur, comme le rapporte TMZ et avait ainsi étudié à la High School for the Performing Arts, à la Carnegie Tech et à la NYU.

Au cinéma, David Lander a fait des apparitions remarquées dans 1941 de Steven Spielberg et Scary Movie de Keenen Ivory Wayans. David Lander était aussi un doubleur hors pair, les fans ont pu l'entendre dans Qui veut la peau de Roger Rabbit où il double la fouine Smarty, dans 1001 Pattes où il est le redoutable Thumper.



> "Laverne & Shirley" - Lenny and Squiggy "Hello"