Clint Eastwood : inlassable conteur

"On pense toujours qu’on a le temps. Peut-être qu’on l’a, peut-être pas. Peut-être que c’est ce que pense Earl." C'est ainsi que Clint Eastwood parle de Earl Stone, le personnage qu'il campe lui-même dans sa 38ème réalisation : La Mule. L'histoire incroyable - mais vraie ! - d'un nonagénaire devenu transporteur pour l'un des plus importants cartels de drogue mexicain.



Dans le film, Earl, rongé par les dettes et par le doute, est également rattrapé par le remord : celui de ne pas s'être suffisamment occupé de sa famille. Troublant, lorsque l'on sait qu'avec Clint, il faut toujours lire entre les lignes et qu'il a confié le rôle de la fille de son personnage… à sa propre fille ! Tous deux n'avaient pas joué ensemble depuis La corde raide en 1985.

Autres retrouvailles : celle avec Bradley Cooper, qu'il a déjà dirigé dans American Sniper et que l'on présente souvent comme son "fils spirituel" et avec le scénariste Nick Schenk, auteur du script de Gran Torino en 2008. Tous les ingrédients sont donc réunis pour que ce nouvel Eastwood soit un "grand Eastwood", au même titre qu'Impitoyable, Sur la route de Madison ou encore Gran Torino. Rarement le maître ne s’est à ce point confondu avec le personnage et l’histoire qu’il raconte.

Mais ne parlez pas de "testament" pour autant ! Clint Eastwood a prévenu que le mot "retraite" ne faisait même pas partie de son vocabulaire : "Rien de tel n'est prévu sur mon agenda ! Peut-être que le jour viendra où ça ne sera plus le cas. J'aviserai en temps voulu. Je me dirai alors : allez, ça suffit. Adios ! En attendant et tant que j'aime encore travailler, je ne vois pas de raison d'arrêter".







Un jour, un épisode

À l'occasion de la sortie de La Mule, RTL vous propose un voyage inédit à travers la vie et l’œuvre de Clint Eastwood. De ses premiers succès sous la houlette de Sergio Leone jusqu'au triomphe de Million dollar baby, du brutal Dirty Harry au poignant Gran Torino, découvrez les dessous d'un parcours hors-normes, jalonné de chefs d’œuvres, de quelques polémiques et de répliques inoubliables.



10 podcasts emmenés par les journalistes Stéphane Boudsocq et Thierry Chèze, enrichis d'extraits de films et de bandes originales et dans lesquels vous découvrirez les coups de cœur des animateurs de votre station. Mettez les portables en mode silencieux, installez-vous confortablement et plongez dans l'une des carrières les plus passionnantes du cinéma américain : celle de l'acteur et réalisateur Clint Eastwood.