César 2020 : Jean Dujardin persiste et signe sur Instagram

publié le 02/03/2020 à 15:59

Après la polémique et une soirée particulièrement agitée aux César, Jean Dujardin avait finalement décidé de retirer quelques publications sur Instagram où il défendait le film J'accuse nommé 12 fois cette année.

Après une journée de réflexion, l'acteur français a finalement décidé de publier à nouveau l'un de ces messages sur le réseau social. "Je le redis. En faisant ce film, j’ai cru et je l’espère encore avoir fait plus de bien que de mal. #jaccuse #affairedreyfus #emilezola", écrit le comédien en légende de photos de tournage dans lesquelles nous pouvons voir l'article de Zola brûler et la vitrine d'une boutique taguée d'une étoile de David.

Une publication qui a reçu, une fois encore les soutiens de personnalités. La chanteuse Sheila a écrit : "La performance et le rôle sont superbes ! On regarde un film on ne juge pas les talents qui y participent. C'était donc un bon choix mon cher Jean. Sheila". Michel Denisot a simplement commenté d'un "Bien" quand Elsa Zylberstein acquiesçait d'un simple emoji.

"Ça pue dans ce pays"

Le vendredi 28 février 2020, l’acteur avait posté successivement : "Je voudrais simplement rappeler que J'accuse est le titre d'un article assez célèbre d'Emile Zola." Une phrase signée d’un amer : "Bonne soirée". Ce premier message était accompagné d’une photo du tournage de J’Accuse où l’on voit une reproduction de la fameuse une de L’Aurore avec l’édito d’Émile Zola en Une en train de brûler…

Deuxième post Instagram, quelques instants plus tard : "En faisant ce film j’ai cru, et je le crois encore, avoir fait plus de bien que de mal. #jaccuse #alfreddreyfus #emilezola #antisemitisme #mariegeorgespicquart". Des messages très appréciés sur Instagram (mais retirés quelques instants plus tard) par des figures du cinéma français. Emmanuelle Seigner, la compagne de Roman Polanski, applaudissait d’un "Bravo Jean", Richard Berry renchérissait d’un "Tu as bien raison de le rappeler". Soutien aussi d’Alessandra Sublet, Elie Semoun, Michael Youn et de nombreux anonymes.

Autre message aussi rapidement supprimé par le comédien : "Je me casse, ça pue dans ce pays", écrivait Jean Dujardin avec une photo dans laquelle il reprenait la pose du héros d'OSS 117 tout en portant un masque chirurgical qui évoquait, naturellement, l’actuelle crise sanitaire du coronavirus.

Les 2 posts Instagram que Jean Dujardin a lâchement supprimé de son compte avant de fuir...



Gageons qu'il sera très prochainement de retour pour sa prochaine promo en France 🤡#JeCeCasse #CaPueDansCePays #Polanski #CesarsDeLaHonte #jeandujardin #Jaccuse pic.twitter.com/iZ0QfoXNr0 — Fallait Pas Supprimer 📸 (@FallaitPasSuppr) March 1, 2020