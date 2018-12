publié le 21/12/2018 à 12:53

Sur cette affiche, Isabelle Huppert, 24 ans, incarne Violette Nozière dans le film éponyme de Claude Chabrol, rôle pour lequel l'actrice a remporté en 1978 le Prix de la meilleure interprétation au Festival de Cannes. La comédienne sera l'égérie de la prochaine cérémonie des César du cinéma français a annoncé vendredi 21 décembre l'Académie des arts et techniques du cinéma.



La photo de tournage "hypnotique et passionnée", signée Robert Corbeau, illustrera la 44e cérémonie des César qui se déroulera le 22 février salle Pleyel à Paris.

En 1996, Isabelle Huppert a été récompensée par le César de la meilleure actrice pour La Cérémonie du même Claude Chabrol. Sa performance dans Elle de Paul Verhoeven, pour lequel elle est nommée en 2017 aux Oscars et récompensée d'un Golden Globe, lui a valu en France un deuxième César de la meilleure actrice.

L'Affiche de la 44e Cérémonie des #César2019 se dévoile sous le regard hypnotique et passionné de la magnifique #IsabelleHuppert pic.twitter.com/pq2arpNPc9 — Académie des César (@Les_Cesar) 21 décembre 2018

"Déjà plus de 40 ans de carrière et nous continuons de découvrir le naturel incroyable de son jeu, le caractère unique de chacune de ses performances ! Isabelle Huppert, image de l'incarnation, nous fait découvrir avec singularité l'univers des grands auteurs depuis des années", souligne l'académie des César. "Artiste à l'aura internationale", Isabelle Huppert a mis son talent au service des plus grands : "Claude Sautet, Michael Cimino, Andrzej Wajda, Bertrand Tavernier, Jean-Luc Godard, Marco Bellocchio, Hong Sangsoo, Michael Haneke...", ajoutent encore les organisateurs. Le maître de cérémonie des 44e César sera le comédien et humoriste Kad Merad.