publié le 12/03/2019 à 14:43

"It's show time". Comme prévu, Apple organisera sa prochaine keynote à son siège de Cupertino, en Californie, le 25 mars prochain. Le titre de l'événement, "It's show time", et la courte vidéo accompagnant l'invitation adressée aux médias lundi 11 mars confirment les bruits qui couraient ces derniers mois : la conférence de presse devrait faire la part belle au cinéma avec le lancement très probable du propre service de streaming vidéo du groupe californien.



Depuis 2015, la firme de Cupertino a pris l’habitude d'effectuer des annonces au printemps autour de ses tablettes iPad et de certains pans secondaires de son écosystème, notamment l'éducation. La prochaine conférence devrait confirmer la montée en puissance des services dans l'univers du groupe, conformément aux objectifs fixés par Tim Cook en fin d'année dernière.

Confronté au ralentissement des ventes de l'iPhone l'an passé, Apple souhaite accélérer la diversification de ses revenus en capitalisant sur l'App Store, Apple Music, Apple Pay et le cloud, qui ont rapporté plus de 40 milliards lors du dernier exercice, mais aussi en lançant de nouveaux services par abonnement, comme une plateforme concurrente de Netflix et un nouveau kiosque de presse issu d'Apple News.

- Crédit : Apple

Un service de streaming moins subversif que Netflix

Après des mois de rumeurs et de lourds investissements, la fameuse plateforme concurrente de Netflix et d'Amazon Prime d'Apple devrait donc voir le jour d'ici deux semaines au Steve Jobs Theater de l'Apple Park. Des grands noms d'Hollywood comme Jennifer Aniston, Jennifer Garner, Reese Witherspoon ou le réalisateur J.J. Abrams sont attendus pour ce lancement en grandes pompes qui doit marquer l'avènement d'Apple parmi les principaux diffuseurs de contenus.



Le service pourrait prendre la forme d’une application TV sur laquelle Apple proposerait des films, des séries et des documentaires exclusifs aux propriétaires d’iPhone, d’iPad et d’Apple TV ainsi que des abonnements à d’autres services comme HBO. Le groupe aurait investi près d’un milliard de dollars dans la production de contenus originaux. La ligne éditoriale de la plateforme s'annonce plus lisse que celle de Netflix. Selon plusieurs sources, Apple aurait demandé aux équipes travaillant sur les programmes de réduire autant que possible les scènes de sexe, de violence et de drogue. Tim Cook aurait même opposé son veto à une série biopic sur le rappeur Dr Dre.



Parmi les programmes en développement figurent une série d'espionnage avec Brie Larson, un remake du film de Terry Gilliam Time Bandits, un show avec Oprah Winfrey, l'adaptation par Steven Spielberg de la série culte des années 80 Amazing Stories, une série de J.J. Abrams tirée du roman My Glory Was I Had Such Friends d'Amy Silverstein ou encore une série sur les coulisses des shows TV matinaux américains avec Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carell.

Un "Netflix" de la presse

Outre sa plateforme de SVOD, Apple pourrait aussi dévoiler son kiosque de presse en ligne intégré à l’application Apple News. Annoncé comme un "Netflix de la presse", ce service pourrait permettre de lire journaux et magazines de façon illimitée en échange d’un abonnement mensuel avoisinant les dix dollars. Basé sur l’application Texture, rachetée par Apple il y a un an, il serait d’abord lancé aux États-Unis, en Australie et en Grande-Bretagne.



Mais Apple va devoir donner des gages aux éditeurs. Ces derniers rechignent à laisser au groupe californien la moitié des revenus liés au service et la gestion des données des comptes des utilisateurs, conditions fixées pour intégrer la plateforme. À titre de comparaison, Apple prélève une commission de 30% aux éditeurs d’applications sur les abonnements à l’App Store.

Des ipad et les nouveaux AirPods

Enfin, l'événement pourrait ne pas être totalement dénué d'annonces matérielles. La presse spécialisée s'attend à découvrir la première mise à jour des AirPods depuis leur lancement fin 2016. Les oreillettes sans-fil d'Apple bénéficieraient d'une batterie améliorée, d'un Bluetooth plus économe en énergie et d'un nouveau coloris noir. Un iPad Mini doté d'un processeur plus puissant et d'un écran plus grand, une version plus performante de l'iPad classique et le chargeur à induction AirPower sont aussi pressentis.