C'est Noël dans RTL Pop Ciné

publié le 20/12/2020 à 14:00

Au travers de ce beau livre sur Gérard Depardieu, Hors-Normes paru aux éditions Larousse, le journaliste Laurent Delmas revient, avec Vincent Perrot, sur la carrière et la vie personnelle de ce monstre sacré du cinéma français.



hors normes

et nous jouerons avec les 100 films qu'il faut avoir vus toujours de Laurent Delmas, publié aux éditons Larousse.

100 films qu'il faut avoir vu

Mais aussi avec Noël et le Père Noël au cinéma !



Jeu

Cette semaine, on vous fait gagner une machine à popcorn Popp'y® de Lagrange ! Créez du popcorn sucré ou salé à la maison ! Compact et ergonomique, l'appareil à popcorn Lagrange est le compagnon de toutes vos fêtes et soirées.en vente sur le site : lagrange.fr.



Poppy de Lagrange

A l’occasion de la sortie en DVD du film Les blagues de Toto de Pascal Bourdiaux avec Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec et Anne Marivin , M6 Vidéo vous offre l’occasion de rire en famille avec les aventures de Toto !

Les blagues de Toto

La Game Box Agents secrets à l’écran

Grâce à Hugo Images, vous serez incollable sur les films et séries d’espionnage ! Génériques cultes à siffloter, énigmes, cherchez l’intrus, vrai ou faux... Un coffret inédit à emporter partout avec plus de 450 questions pour tester vos connaissances et jouer en famille ou entre amis !

Game Box Agents secrets à l'écran

Ce n’est pas tout ! A l’occasion des fêtes de Noël qui approchent - RTL, offre à tous les auditeurs qui passent à l’antenne cette semaine un assortiment Jeff de Bruges : ballotins, coffrets de Truffes, Orangettes, Palets au Cacao… au total 1,5Kg de de chocolats et de gourmandises pour vous faire plaisir !



Et évidemment notre iconique Montre RTL !

Cette année encore, RTL s’associe à Reforest’Action, pour chaque montre que vous gagnerez sur l’antenne, un arbre sera planté !

L’année dernière ce sont 2000 arbres, financés par RTL, qui ont été plantés !

RTL à l’heure de la planète !

Pour jouer, c'est simple ! appelez-nous au 3210 (0.50cts / mn) ou inscrivez-vous, durant toute la semaine à cette adresse : rtlpopcine@rtl.fr

L'expérience cinéma se poursuit sur la page Pop Cinoche