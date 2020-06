Patrick Poivey, la voix française de Bruce Willis, est mort à l'âge de 72 ans

publié le 16/06/2020 à 21:50

Patrick Poivey, comédien français, qui a doublé Bruce Willis dans plus de 70 films, est mort. Rire & Chansons, dont il signait la voix-off, a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux ce mardi 16 juin au soir. Patrick Poivey avait 72 ans. Rire & Chansons a salué la mémoire d'un "artiste immense", un "doubleur talentueux" et d'un "mec bien".



Il était la voix française de Bruce Willis mais a doublé nombre d'acteurs américains au cours de sa longue et belle carrière. Patrick Poivey a été la voix de Tom Cruise sur une dizaine de films (notamment Top Gun) dans les années 80 et 90. On l'associe aussi à Kevin Costner, Don Johnson et Mickey Rourke.

Patrick Poivey, qui avait commencé sa carrière au théâtre, avant de prendre le virage du doublage et de connaître ce grand succès, a également doublé beaucoup de comédiens de séries télévisées. Il était par exemple la voix française d'Adam Carrington dans Dynastie (la série originale, entre 1982 et 1989).

Toute l'équipe de @rirechansons est triste ce soir...notre voix antenne mais notre ami avant tout Patrick Poivey vient de nous quitter😢😢 artiste immense, doubleur talentueux (en autre la voix Française de Bruce Willis)... un mec bien😢😢 pic.twitter.com/ZUEdWdPHvt — Rire & Chansons (@rirechansons) June 16, 2020

Bruce Willis a perdu sa voix, Patrick Poivey s'en est allé. Il était cette voix, immédiatement reconnaissable, qui a bercé mon enfance 😢 pic.twitter.com/sLmmfIjkc5 — Yohan Roblin (@yohanroblin) June 16, 2020