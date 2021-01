Bienvenue dans "RTL Pop Ciné" la première de l'année !

publié le 02/01/2021 à 11:49

Le cinéma français est triste en cette fin d'année, puisque les disparitions s'enchainent. Après Claude Brasseur, Claude Bolling s'en est allé également. Vincent Perrot rendra évidemment hommage à ces comédiens pour ouvrir 2021. Nous ne manquerons pas également de faire honneur à Robert Hossein dans une prochaine émission.

L'acteur français Robert Hossein, en décembre 2016



Dans un autre registre nous parlerons d'un documentaire à ne manquer sous aucun prétexte : Chaplin, le génie de la liberté ! Il sera diffusé le 6 janvier prochain à 21h05 sur France 3 et c'est le coup de coeur de l'équipe en cette rentrée cinéma.

Le génie du 7ème art Charlie Chaplin tenait sa canne de la main gauche Crédit : AFP



Tout un tas de surprises à découvrir également en écoutant l'émission en direct ou en replay sur le site rtl.fr !

Jeu

Cette semaine, on vous fait gagner une machine à popcorn Popp'y® de Lagrange ! Créez du popcorn sucré ou salé à la maison ! Compact et ergonomique, l'appareil à popcorn Lagrange est le compagnon de toutes vos fêtes et soirées.en vente sur le site : lagrange.fr.



Poppy de Lagrange

Sans oublier notre iconique Montre RTL qui fera aussi partie du paquet !

Cette année encore, RTL s’associe à Reforest’Action, pour chaque montre que vous gagnerez sur l’antenne, un arbre sera planté !

L’année dernière ce sont 2000 arbres, financés par RTL, qui ont été plantés !

RTL à l’heure de la planète !

Pour jouer, c'est simple ! appelez-nous au 3210 (0.50cts / mn) ou inscrivez-vous, durant toute la semaine à cette adresse : rtlpopcine@rtl.fr

L'expérience cinéma se poursuit sur la page Pop Cinoche