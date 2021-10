"Les Éternels" : quels sont les pouvoirs des 10 nouveaux héros Marvel ?

Ce 3 novembre, la grande famille Marvel s'apprête à accueillir ses nouveaux membres sous le regard très original de la réalisatrice oscarisée Cholé Zhao (Nomadland). Mais qui sont les Éternels ? Ces nouveaux superhéros n'ont jamais vraiment été présentés dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) et pourtant ils sont au cœur de nombreuses intrigues des comics. Créatures surpuissantes, elles sont souvent au centre des scénarios cosmiques de la Maison des Idées (l'autre petit nom de Marvel).

Préparez-vous à voir les choses en très grand avec ce nouveau film. Les Éternels sont les envoyés des Célestes, des entités suprêmes gigantesques qui ont tout de véritables dieux. Thor, à côté, est une fourmi. Comme leur nom l'indique, ils ne meurent pas et dispose de siècles voire de millénaires de connaissance. Mais "Éternels" ne veut pas dire "Immortels", il y a là une nuance importante...

Tous les Éternels disposent de capacités surhumaines comme une force décuplée, une résistance largement supérieure à la moyenne et toute une série de superpouvoirs. Dans le film de Chloé Zhao, chacun des Éternels de la planète Terre dispose de compétences bien spécifiques.

Chacun sa spécialité

Ajak (Salma Hayek), la Guérisseuse

Elle est la cheffe de la petite bande des Éternels. La guide de ce groupe dispose du pouvoir le moins impressionnant et le plus utile : la régénération. Ses talents de guérisseuse permettent aux Éternels de faire honneur à leur titre. D'un simple geste de la main, elle peut guérir les afflictions physiques mentales. En tant que cheffe, Ajak dispose aussi d'une petite sphère lui permettant d'entrer en contact avec son boss, le Céleste Arishem, le juge. Ce Céleste supervise l'évolution des peuples et des civilisations et décide si telle ou telle planète peut continuer son existence... ou être détruite.

Sersi (Gemma Chan), la Manipulatrice de matière

Son nom vient de la sorcière Circé dans la mythologie. Dans le MCU, Sersi a la capacité de transformer la matière inerte. Comme la pierre philosophale, elle peut chanson le plomb en or. Il lui suffit de toucher une surface afin qu'elle transforme la matière en l'élément de son choix. Seules les êtres conscients échappent à son pouvoir.

Phastos (Brian Tyree Henry), l'Inventeur

C'est l'ingénieur de la troupe. Capable des plus formidables inventions, il doit aider l'humanité à se développer technologiquement. Il peut concevoir des armes très rapidement, des boucliers, des mines, des drones, des superordinateurs... S'il peut imaginer une machine alors elle sera entre ses mains en quelques secondes.

Ikaris (Richard Madden), le (quasi) Superman

Comme Icare, Ikaris vole. Mais Ikaris est surtout le Superman des Éternels. Il est le plus fort, le seul capable de voler et a des rayons destructeurs derrières ses paupières. Il ne manque que la cape et nous aurions presque une copie-conforme. Avec Thena, il est l'un des grands atouts offensifs des Éternels.

Kingo (Kumail Nanjiani), l'As de la gâchette

Kingo attaque les Déviants à distance. Il pleut projeter de l'énergie depuis le bout de ses doigts. Il est un peu le sniper du groupe mais peut être dévastateur s'il concentre cette énergie pendant quelques instants. Chez les Éternels, il est le plus drôle et le plus égocentrique de tous.



Sprite (Lia McHugh), l'Illusionniste

Avec son physique d'enfant, Sprite n'est jamais prise au sérieux par les humains et les autres Éternels ne se privent pas pour lui rappeler son apparence juvénile malgré ses siècles d'âge. Elle est incapable de se battre directement mais est capable de générer des illusions très convaincantes. Elle peut ainsi embrouiller ses ennemis, créer des diversions, changer d'apparence ou devenir invisible.



Thena (Angelina Jolie), la Guerrière

Comme la déesse Athena (dont elle serait la source d'inspiration), Thena est une reine guerrière. Elle a la capacité de créer à partir de rien des armes d'or et de lumière protéiformes. Sa maîtrise des arts martiaux et de toutes les armes (blanches) imaginables en fait une force de la nature.

Makkari (Lauren Ridloff), la Vitesse

Elle est l'Éternelle la plus rapide. Sourde, elle communique avec les autres en langue des signes mais peut parfaitement comprendre les humains et ses camarades car elle perçoit toutes les micro-vibrations autour d'elle.Son pouvoir de base est assez simple : faire le tour de la Terre en 3 secondes ? C'est possible (et pratique en combat).



Druig (Barry Keoghan), le Marionnettiste mental

Il est le télépathe de la bande. Druig pourrait, s'il le voulait, prendre le contrôle mental de la totalité de la planète Terre et réduire le monde en esclavage. En général, il n'utilise ses pouvoirs que pour stopper la violence autour de lui ou endormir ses ennemis. S'il a besoin de combattre, il prendra le contrôle des individus autour de lui pour se battre. Ses pouvoirs très impressionnants ne sont cependant que rarement utilisés puisque les Éternels ne doivent pas intervenir dans les affaires humaines.

Gilgamesh (Don Lee), le Protecteur

Gilgamesh est le plus fort de tous les Éternels. Une force physique brute qui se matérialise par un poing doré que nul ne peut contrer. Avec Ikaris et Thena, il compte parmi les grands guerriers du groupe. Il est très lié à Thena