Alan Parker, réalisateur de "Midnight Express" et "Fame", est mort à 76 ans

publié le 31/07/2020 à 18:43

Le réalisateur britannique Alan Parker, qui a signé la mise en scène de Midnight Express, Bugsy Malone ou encore Fame, est mort ce vendredi 31 juillet à l'âge de 76 ans, a annoncé sa famille.

Né à Londres le 14 février 1944, Alan Parker, dont la filmographie comporte également Mississippi Burning, Evita et The Commitments, a succombé à une "longue maladie", selon une porte-parole mandatée par sa famille. Alan Parker a démarré sa carrière dans la publicité dans les années 60 avant d'écrire ses premiers scénarios et réalise en 1974 deux courts-métrages : Our Cissy et Footsteps.

En 1978, il construit sa légende hollywoodienne avec Midnight Express, récompensé par deux Oscars : celui du Meilleur scénario et celui de la Meilleure musique, composée par Giorgio Moroder. Les années 80 sont aussi une réussite pour le réalisateur avec Fame, aussi oscarisé deux fois et Pink Floyd The Wall, adapté de l'album The Wall de Pink Floyd. Sort en 1984, Birdy avec Matthew Modine et Nicolas Cage, qui remporte le Grand Prix Spécial du jury du Festival de Cannes.

> Pink Floyd - Another Brick In The Wall (HQ)

Avec Mississippi Burning en 1988, Alan Parker met en scène la lutte contre les ségrégations raciales basée sur une histoire vraie : la disparition de trois membres des droits civiques dans le Mississippi. Un combat qu'il aborde de nouveau avec Bienvenue au Paradis et La Vie de David Gale. Il renoue aussi avec la comédie musicale avec Evita avec Madonna dans le rôle principal.

> Mississippi Burning Official Trailer #1 - Gene Hackman Movie (1988) HD

En 1991, il fait partie du jury du Festival de Canne et reçoit l'insigne de Chevalier devenant Sir Alan Parker en 2002.