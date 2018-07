En a-t-on fini avec la douloureuse affaire du petit Grégory ?

publié le 30/06/2018 à 12:31

Pour cette dernière émission de la saison, c'est Bernard de Meurthe et Moselle qui souhaite débattre du supposé burn-out de nos parlementaires.

Evelyne vient de Perpignan, et comme beaucoup de français, elle a été marqué par la sombre affaire du meurtre du Petit Grégory et souhaite en discuter avec Philippe Bouvard.

Enfin Christelle, du Var, dialogue avec Philippe de la multitude des petites chaînes disponibles sur nos téléviseurs.



Françoise Fabian, une chanteuse (est) née.

Sobrement intitulé "Françoise Fabian", le premier album de chanson de Françoise Fabian est un délice auditif. A 85 ans, cette actrice Nouvelle Vague dévoile ses talents de chanteuse française dans un disc composé par Alex Beaupin. Françoise Fabian s'est aussi entourée de paroliers et mélodistes de talent comme Aznavour, Julien Clerc ou encore La Grande Sophie.

Le samedi de 11h30 à 12h30, Philippe Bouvard innove encore avec son édito interactif : Allo Bouvard, les auditeurs proposent un sujet et Philippe Bouvard s'occupe du reste avec sa culture et son expérience.