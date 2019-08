publié le 01/08/2019 à 18:11

C'est officiel, la saison 3 de 13 Reasons Why arrive sur Netflix le 23 août 2019. Le géant américain du streaming a dévoilé la date de diffusion après la première bande-annonce choc. Attention, la suite du papier contient des spoilers.

Après le suicide d'Hannah Baker (Katherine Langford) dans la première saison, le procès de ses parents dans la saison 2, c'est un meurtre qui sera au cœur de la saison 3. Bryce Walker (Justin Prentice), le violeur d'Hannah, a en effet été assassiné. Par qui et comment ? Il faudra attendre le 23 août pour le découvrir.

Mais une chose est sûre : "Les élèves du lycée Liberty sont liés par leurs secrets. Liés et transformés à tout jamais. La vérité, c’est que dans certaines circonstances, avec les bonnes raisons, n’importe qui aurait pu être coupable", commente la voix-off dans la bande-annonce. On entend aussi la mère de Bryce : "J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à mon fils". De quoi augmenter l'impatience des fans, qui savent d'ores et déjà que 13 Reasons Why aura une quatrième et ultime saison.