"La France a un incroyable talent" : qui sont les finalistes de l'édition 2019 ?

C'est le grand soir ! Après sept émissions (cinq auditions et deux-demi-finales), c'est ce mardi soir qu'on va connaître le grand vainqueur de la saison 14 de La France a un incroyable talent. 13 finalistes vont se battre pour la victoire ce mardi soir sur M6 (21h05), mais alors qui sont-ils ?

Pour commencer, cinq candidats n'ont pas eu à passer par la case demi-finale, puisqu'ils ont reçu un "Golden Buzzer" lors des auditions de la part des quatre membres du jury (Marianne James, Sugar Sammy, Éric Antoine et Hélène Segara) et celui du présentateur David Ginola. Ce sont donc directement qualifiés pour la finale, l'humoriste bègue Valentin Reinehr, le groupe de quatre danseuses âgées de 9 à 11 ans Booboo Beproud, les danseurs Yoherlabdy et Rahmane, Troy et Ess, deux danseurs contorsionnistes et la troupe The Revolutionnary.

Deux autres candidats n'ont pas eu a disputé la demi-finale, puisqu'ils ont récolté eux aussi un "Golden Buzzer", mais de la part des invités de l'émission à savoir Ahmed Sylla et Philippe Katerine. Nous retrouverons donc ce mardi, le "poétologue" Louÿs de Belleville et la ventriloque Le Cas Pucine.

Enfin, six candidats ont été repêchés à l'issue des deux demi-finales, le chanteur Damien Kaym, l'acrobate Tiago Eusebio, le duo de contorsionnistes Dirabi, l'artiste de cirque Emi Vauthey, le tandem d'acrobates de The Owl & The Pussycat et la chanteuse Marilou.