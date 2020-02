VIDÉO - Taylor Swift se grime en macho pour son clip "The Man"

Taylor Swift - The Man (Official Video)

publié le 27/02/2020 à 17:20

Mais qui est ce goujat absolu qui se pavane dans le nouveau clip de Taylor Swift ? Eh bien c'est Taylor Swift elle-même, derrière une bonne dose de prothèses et de maquillage. Pour sa chanson consacrée à la lutte contre le machisme qui vient gangrener toutes les strates de la société, la chanteuse américaine a décidé de se muer en un homme blanc, riche, hétérosexuel, dominant.

Sous son nouveau masque, on peut voir Taylor Swift reprendre des attitudes que l'on a pu voir dans le film Le Loup de Wall Street, entre l'attitude guerrière dans un open-space ou la collection de femmes-trophées sur le pont d'un yacht. Dans les paroles de sa chanson, Taylor Swift égratigne d'ailleurs Leonardo DiCaprio et sa vie sentimentale donc le parallèle est certainement recherché par la chanteuse.

On peut voir Taylor Swift, version masculine, hurler face à un arbitre au tennis, enchaîner les conquêtes avec fierté, écarter ses jambes démesurément dans un métro bondé, se marier à une femme plus jeune ou s'attirer les sourires enjôleurs des mères d'un parc pour enfants quand elle daigne s'occuper de sa progéniture... Une critique de la masculinité toxique et des privilèges masculins sur 4 minutes et 14 secondes.