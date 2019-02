VIDÉO - Franck Dubosc Grosse Tête du jour

publié le 12/02/2019 à 18:06

Aujourd'hui, mardi 12 février 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête exceptionnelle qu’on retrouvera dès demain à l’affiche du nouveau film de Fabien Onteniente « All Inclusive » : Franck Dubosc.

Une Grosse Tête qui en tant que Papesse de l’information va pouvoir interviewer « Jean-Paul VI » puisque c’est le nom du nouveau personnage de Franck Dubosc : Christine Ockrent.

Une Grosse Tête qui après Jacques Chirac va enfin rencontrer Patrick Chirac : Roselyne Bachelot.



Une Grosse Tête qui lui aussi a travaillé avec Fabien Onteniente, mais pas de bol lui c’était pour TURF : Pierre Benichou.



Une Grosse Tête qui rêve de jouer le remake de « A nous les Garçons » : JeanFi Janssens.



Une Grosse Tête qu’il vaut mieux pas inviter au buffet de All Inclusive : Bernard Mabille.

Les Grosses Têtes du mardi 12 février 2019 Crédit : Kervin Portelli

