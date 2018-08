publié le 09/08/2018 à 13:07

Fabien Onteniente, le réalisateur de la série de films Camping, a reçu une belle surprise lors de son mariage avec la journaliste Nathalie Dupuis, samedi 4 août, à Bidart, dans le Pays Basque. Pour l'occasion, Franck Dubosc, la tête d'affiche de la saga au plus de 12 millions d'entrées, est arrivé déguisé en... Patrick Chirac.



L'acteur de 54 ans est entré dans la mairie, torse nu et en slip de bain noir, avec un ballon de volley en plastique à la main (référence à son personnage culte de Camping). Le tout, accompagné de sa très célèbre phrase : "Alors... On n'attend pas Patrick ?".

Sa venue a étonné son ami et collègue de travail, alors en train de prononcer ses vœux de mariage. Les convives présents pour l'occasion sont restés hilares devant ce joli clin d’œil et les deux proches se sont enlacés chaleureusement sous une salve d'applaudissements.

La vidéo publiée, mercredi 8 août, sur le compte Instagram de l'acteur a déjà cumulé plus de 100.000 vues.