VIDÉO - Confinement : la danse "Confinected" de Mehdi Kerkouche devient virale

publié le 01/04/2020 à 16:00

"On nous a dit qu’on pouvait pas sortir, pas qu’on devait arrêter de danser". C'est ainsi que démarre le chorégraphe Mehdi Kerkouche dans son tweet du 28 mars 2020. Quelques heures plus tard, la vidéo qu'il a postée a fait le tour des réseaux sociaux. Lundi 30 mars, elle a même été regardée plus d'un million de fois.

Au programme, une chorégraphie endiablée et avec une mise en scène inédite. Chacun et chacune des membres de la troupe EMKA réalisent ses pas sur You’re the First, the Last, My Everything de Barry White. Les 5 danseurs et danseuses par écrans interposés parviennent à former un seul et même corps dans cette danse nommée Confinected, contraction de confinement et de connexion en anglais. Une vidéo qui redonne le sourire et donne envie de danser depuis chez soi.

"À force d’avoir les potes en FaceTime, je me suis dit ‘Pourquoi pas en faire une choré ?’ On s’est appelé 1h par jour entre lundi et vendredi. Et vendredi c’était prêt", explique Mehdi Kerkouche, chorégraphe des candidats et des candidates de Miss France et de l'Eurovision, au magazine Têtu.