Van Gogh, Basquiat-Warhol, Ramsès II, Degas-Manet… Les expositions à ne pas manquer en 2023

Le sujet du jour. Après la pluie, le beau temps règne sur la plupart des musées français. Les bons chiffres de fréquentation s’expliquent par le retour des touristes européens et américains, mais aussi par la rénovation et la réouverture de plusieurs lieux.

L'année 2023 promet de grandes expositions consacrées aux femmes, comme Germaine Richier du 1er mars au 12 juin au Centre Pompidou à Paris, Suzanne Valadon du 15 avril au 11 septembre au Centre Pompidou-Metz et Sarah Bernhardt du 14 avril au 27 août au Petit Palais, à Paris.

Les "blockbusters" seront aussi nombreux cette année avec Ramsès et l’or des pharaons, qui à la Grande halle de la Villette à partir du 7 avril jusqu’au 6 septembre. Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol seront les têtes d'affiches de la Fondation Vuitton, du 5 avril au 28 août. Le musée d'Orsay réunira Manet et Degas du 28 mars au 23 juillet, avant de proposer du 3 octobre au 4 février 2024 une expo consacrée aux œuvres produites par Vincent Van Gogh durant les deux derniers mois de sa vie. L'Orangerie célébrera de son côté Matisse du 1er mars au 29 mai. À noter, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la mort de Pablo Picasso, plus d’une quarantaine d’expositions seront proposées en France et en Espagne.



Pourquoi on en parle ? Quels ont été les grands succès de l'année écoulée ? Qu'est-ce qui a changé dans les musées après trois années marquées par l'épidémie de Covid ? Quelles seront les grandes expos de l'année 2023 ?



Citation. "Ces trois dernières années nous ont obligés à réfléchir à la qualité de l'accueil, à la façon de présenter les œuvres, à la signalisation, les contenus des cartels, des panneaux. C'est un très grand challenge", explique Christophe Leribault, le président des musées d’Orsay et de l’Orangerie à Paris.

