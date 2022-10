Les années 80 s'exposent à Paris, Bordeaux et Toulouse

À Paris, l'expo année 80 au musée des arts décoratifs, comporte 700 objets emblématiques des années 80. Des vêtements avec les meubles, des objets décoratifs avec les couvertures de magazines, le glamour avec la politique… Vous serez d’ailleurs accueillis par l’affiche de la campagne présidentielle de François Mitterrand, celle de 1981 dont le slogan était "la force tranquille" La touche Séguéla. Cette affiche est le premier exemple en France du marketing politique réussi.

D’ailleurs, l’exposition au Musée des arts décoratifs rappelle combien les années 80 ont été celles de l’âge d’or des agences de pub et des slogans fort. Vous vous souvenez certainement de cette campagne de pub mythique où l’on voyait placardé sur des panneaux de 4mx3 la photo d’une jeune femme, Myriam, debout sur une plage, en maillot de bain, avec l’inscription qui promettait : "le 2 septembre, j'enlève le haut". On la voyait 2 jours plus tard les seins nus avec l’annonce sensationnelle : "Le 4 septembre, j'enlève le bas". Le 4 septembre, en effet, elle avait enlevé le bas, mais se montrait de dos.

Ce n’était pas une pub pour les maillots de bain, comme on l’avait imaginé, mais une pub pour une agence de pub, Avenir, qui avait importé l'art du teasing des États-Unis.

Les années 80 ont été aussi celles de la grande foire aux logos, autrement appelée "création des identités visuelles". Celles des musées du Louvre, d’Orsay, l'IMA, de la Villette, créées à cette époque sont toujours utilisées aujourd'hui.

Médias, mode, mobilier...

Les années 80, c'est aussi la libération des bandes FM et la naissance des grandes chaines de télévision privés : Canal + en 84, la Cinq et la Sept en 86 et M6 en 1987. Celui qui a signé le logo de toutes ces chaînes, c'est un graphiste de génie. Il s'appelle Etienne Robial. Il a régné sur l’art graphique des années 80 comme l’ont fait Jean-Paul Goude et Jean-Baptise Mondino sur la pub et la photo.

Dans la mode, les années 80, c’est aussi le triomphe de la jeune génération de couturiers. Les looks Alaïa, Castelbajac, Mugler, Jean-Paul Gaultier, qui a été le premier à lancer la mode des collaborations. Il va imaginer une collection pour les Trois Suisses pour permettre au plus grand nombre d’accéder à du JPG à petit prix.

Les années 80 ont vu émerger une nouvelle génération de designers. Stark, Wilmotte, Gagnère, Garouste et Bonetti, Dubuisson. Le président Mitterrand les avaient choisis pour refaire ses appartements privés à l’Élysée. Et les voilà lancés. Mais contrairement à leurs ainés, c'est la recherchent des nouvelles formes, des nouveaux matériaux qui les intéressent. Que la chaise soit confortable, ou que le bureau soit fonctionnel ou que la bibliothèque puisse contenir le maximum de livres, c'est le dernier de leurs soucis... En fait, ils considèrent le mobilier comme une oeuvre d'art, qu'on regarde comme une sculpture.

À Bordeaux et Toulouse...

À Bordeaux, le Musée des arts décoratifs de la ville fait un focus sur un géant du design des années 80 : il s’appelle Nestor Perkal. Et à Toulouse vous verrez aux Abattoirs le travail de Niki de saint Phalle dans les années 80. Elle voulait que son art soit visible par tout le monde. Elle a réalisé des sculptures monumentales pour des espaces publics comme le jardin des tarots en Toscane ou La Fontaine Stravinsky face au Centre Georges Pompidou à Paris.



Durant cette décennie, Niki de saint Phalle a créé du mobilier, des bijoux, des objets gonflables, des œuvres accessibles, utilisables ou portables, dans le but de répandre un art accessible par tous. Elle participe ainsi à cette effervescence des formes des années 80, qui sont aussi le triomphe de la gauche caviar ! Même ceux qui n’ont pas mangé de caviar dans ces années-là vont se régaler.

