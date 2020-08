Vacances d'été : pourquoi il faut (re)lire "Le Dahlia noir" de James Ellroy

publié le 03/08/2020 à 10:36

Pourquoi ne pas profiter de cet été pour (re)lire le polar culte, Le Dahlia noir de James Ellroy ? L'écrivain américain, celui que l'on surnomme "le bad boy" ou "le dog" s'inspire d'un fait-divers réel : le meurtre jamais élucidé en 1974 d'Elisabeth Short. Une "starlette" toujours vêtue de noir, surnommée le Dahlia noir par un journaliste.

Son cadavre est retrouvé atrocement mutilé dans un terrain vague de Los Angeles. Sur ce fait-divers, James Ellroy greffe deux personnages de fiction : les enquêteurs chargés de l'affaire : Bucky et Lee, des flics loin d'être irréprochables. Mais surtout, le génie d'Ellroy s'exprime dans le tableau qu'il brosse du Los Angeles des années 70, une ville décadente gangrenée par le vice, le crime, l'argent et le racisme. Une atmosphère délétère et envoûtante que l'on retrouve dans les trois livres suivants d'Ellroy : l'ensemble forme Le quatuor de Los Angeles.

Le Dahlia noir fascine aussi pour sa dimension autobiographique. Comme la victime du Dahlia noir, la mère de l'auteur a été tuée en 1958 et son assassin n'a jamais été retrouvé. Un drame pour Ellroy, qui avait alors 10 ans et dont il ne se remettra pas. Il sombre dans la délinquance, l'alcool, la drogue... De longues années de perdition avant de se mettre à écrire.