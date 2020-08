publié le 01/08/2020 à 07:03

Notre voyage nous entraîne d'abord en Australie, pays il faut le dire assez peu visité par la littérature jeunesse, et pourtant il fourmille d'histoires et de légendes. Voici donc celle d'un étrange petit garçon, Petite pluie est son nom... son papa avait hésité avec Rêve de Lune et sa maman avec Fleur qui danse tant il bougeait et gigotait dans son ventre. Ainsi débute cette histoire, ce conte initiatique pour réfléchir à la différence.

Or justement, cette pluie bienfaitrice dont ce petit garçon portait désormais le nom n'était toujours pas arrivée cette année là. Et si la magie pouvait s'en mêler, et si "petite pluie" avait justement le pouvoir de faire tomber cette amie salvatrice pour le bétail, les plantations et les hommes... la pluie est la vie... et justement petite pluie en a a revendre.



Tous les sorciers du village ont essayé, invoqué, supplié, hurlé, menacé... rien n'y faisait la pluie cette année là refusait de faire tomber la moindre de ses gouttes.

Et si Petite pluie était porteur d'un pouvoir ? et si Le Petit sorcier de la pluie avait un immense pouvoir ? Un long voyage débute alors pour ce petit garçon plein de ressources jusqu'à cet endroit où semble résider ce gros nuage gris chargé d'eau.

Ce conte est une ode à la persévérance, quand on croit qu'il n'y a plus d'espoir, même le plus petit d'entre nous est capable de renverser des montagnes et de devenir une légende.

Une légende comme dans cet autre conte Lian, signé Chen Jiang Hong, qui nous entraîne lui au pays du Lotus, au bord d'un lac de Chine, là où poussent les lotus... Un lac qui refusait d'offrir le moindre poisson au vieux pécheur sans famille... jusqu'au jour où sa route va croiser celle d'une vieille femme.

Un service rendu lui vaudra en récompense le plus beau des trésors, des graines magiques... des lotus magiques d'où jaillit une minuscule petite fille capable des plus incroyables miracles apportant poisson à profusion et une immense richesse.

LIAN Crédit : Ecole des loisirs

Mais les hommes sont parfois bêtes, jaloux, injustes et cupides... cupides au point de provoquer les pires catastrophes...



Cette ode à la sagesse nous apprendra et vous apprendra les enfants qu'une grande sagesse conduit au plus grand bonheur. Lui aussi nous démontre que même le petit d'entre nous est capable des plus grands miracles.

Alors si cet été, vous avez vous aussi envie de rêver, envie de magie, glissez donc Le Petit sorcier de la pluie de Carl Norac et Anne-Catherine de Boel et Lian de Chen Jiang Hong parus aux éditions l'école des loisirs dans la valise.