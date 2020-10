"L'Incroyable Voyage de Coyote Sunrise" de Dan Gemeinhart

publié le 26/07/2020 à 07:03

Elle c'est coyote, coyote c'est son surnom, parce que son prénom, voilà longtemps que son bourru de père tendre ne le prononce plus. D'ailleurs, lui ce n'est pas Papa mais Rodéo. On dit que les voyages forment la jeunesse, mais ici, c'est une jeunesse qui va être forgée par un voyage, car Coyote voyage. Sa maison, leur maison c'est un bus jaune, un bus scolaire comme on en fait en Amérique.



C'est là que déroule sous nos yeux les mots de cette histoire tendre. Un road movie et une course contre la montre, lorsque coyote apprend par la voix de sa grand ma que le parc de son enfance va être détruit. 4000 km la sépare de cet endroit où elle a enfouit ses souvenirs, cet endroit où son père s'est juré de ne plus jamais revenir.

Coyote et Rodéo partagent un secret qui les a poussé à partir loin, sans but, simplement bercés par le bruit du vieux bus sur le macadam des longues routes américaines.

L'incroyable voyage de Coyote Sunrise Crédit : PKJ

"Il était une fois 3 filles, des sœurs, il était une fois une maman et il était une fois une boite. C'est une boite à souvenirs avait dit maman. Et les 3 filles et la maman l'avaient remplie. De photos de mots, de lettres de souvenirs de mèches de cheveux et de petits trésors. Des fragments d'elles mêmes et de leur vie ensemble. Puis elle avaient enterré cette boite. Sous les racines d'un arbre dans le coin ombragé et sauvage du jardin où elles avaient posé une grosse pierre pour marquer l'endroit et le garder en sécurité". "On reviendra avait dit Maman. Dans des années. Et on la déterrera. Ensemble."

"Quelques jours après que cette boite fût enterrée tout s’effondra. dans un terrible crissement de pneus et de bris de verre". Au lieu de trois sœurs et une maman, il ne resta plus qu'une petite fille. Une fille très seule, le cœur brisé mais qui se rappelait aujourd'hui sa promesse". Ainsi débute cette aventure où tour à tour Coyote et son père vont croiser et accueillir dans leur bus des personnages à la vie brisée. Mais tous ont un point commun : la rage de vivre, la rage de survivre. Et Coyote va grandir.

Son père Rodéo va peu à peu apprendre à s'ouvrir aux autres. L'Incroyable voyage de Coyote Sunrise à lire à partir de 12 ans, est une ode à la générosité. Touchant, émouvant. On y verse des larmes et des sourires. On y découvre que rien ne vaut la vie, et qu'il est toujours possible de reconstruire, au moins d'essayer.



Au bout il y a le bonheur et la paix.

Alors si le cœur vous en dit... glissez L'incroyable voyage de Coyote Sunrise paru aux éditions PKJ cet été dans la valise.