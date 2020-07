Vacances d'été : pourquoi il faut lire "Miroir de nos peines" de Pierre Lemaitre

publié le 24/07/2020 à 10:32

Comme idée de lecture pour ces vacances d'été : Miroir de nos peines de Pierre Lemaitre, un des gros succès de 2020. C'est le dernier tome de la trilogie démarrée avec Au revoir là-haut, qui avait valu à l'auteur le prix Goncourt en 2013, suivi 5 ans plus tard de Couleurs de l'incendie.

Au revoir là-haut commençait à la toute fin de la Première Guerre mondiale, Miroir de nos peines se déroule au tout début de la Seconde Guerre mondiale, du 6 avril au 13 juin 1940, des derniers jours de ce qu'on a appelé "la Drôle de guerre" à l'offensive foudroyante de l'armée allemande qui précipite la France dans le chaos. Et tout cela est formidablement restitué par l'auteur.

Il est possible de lire Miroir de nos peines, si vous n'avez pas lu les deux précédents volets. Ceux qui les ont lu auront tout de même le plaisir supplémentaire de retrouver Louise, la petite fille qui aidait la "gueule cassée" d'Au revoir là-haut à fabriquer ses masques. Elle est devenue institutrice et dans le chapitre d'ouverture elle court nue ensanglantée et folle de terreur à Paris.