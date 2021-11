Tricherie dans "Koh Lanta" : la lettre ouverte de Denis Brogniart à Teheiura

Moins de 24 heures après la disqualification de Teheiura de l'émission Koh-Lanta pour avoir demandé de la nourriture à des pêcheurs, Denis Brogniart a adressé une lettre ouverte au candidat malheureux.

Sur Twitter, l'animateur de l'émission culte, commence par lui affirmer son "estime" et son "amitié en ces moments troublés". Pour Denis Brogniart, Teheiura est une "légende" du programme. "C'est vrai que ce qui s'est passé cette année, et tu l'as reconnu, ne te ressemble pas, ne ressemble pas aux 4 premiers Koh Lanta vécus où tu as toujours été un aventurier irréprochable" continue-t-il.

Puis, il revient sur les raisons de l'exclusion de l'aventurier. "La faim t'a amené à t'écarter de tes principes et du code éthique de l'émission. Je sais que tu regrettes amèrement" écrit Denis Brogniart. Enfin, l'animateur conseille à Teheiura de profiter de sa famille afin de "retrouver la sérénité qui te caractérise et qui te guide".