"Koh-Lanta" : après l'exclusion de Teheiura, d'autres candidats concernés par la triche ?

Dans Koh-Lanta, on ne plaisante pas avec la nourriture. Et encore moins avec les règles du jeu. L'un des éléments clefs de l'aventure de TF1 est la privation de nourriture. Les candidats peuvent manger exclusivement le riz confié par la production, les aliments qu'ils trouvent et cuisinent par leurs propres moyens ou les gains de certains jeux de confort. Cette règle absolue cause chaque année des séquences très fortes avec des candidats extatiques face à un buffet ou des aventuriers visiblement diminués par ce régime forcé.

Teheiura, candidat mythique de l'émission a été exclu de Koh-Lanta: La Légende après avoir triché en demandant de l’aide à des pêcheurs locaux pour se nourrir. "Nous avons appris, et nous en avons eu la confirmation, qu’à plusieurs reprises, vous avez demandé à des pêcheurs qui passaient au large, de la nourriture, a accusé le présentateur Denis Brogniart. Et que plusieurs fois, on vous a apporté à manger sur le camp".



"J’ai mangé deux fois", a confessé le candidat qui a expliqué regretter son geste : "ça va me peser toute ma vie". La sentence a été immédiate et "irrévocable". Teheiura a été exclu du jeu. Il a donc quitté l’Île des bannis et rejoint directement le jury final. Dans la soirée, à la diffusion de ces images, le candidat a publié un communiqué dans lequel il explique que "ce Koh-Lanta a été très particulier pour [lui] car il s'est déroulé sur [son] île natale".

Claude et Sam complices ?

Il explique avoir "reçu à plusieurs reprises des sollicitations d'aventuriers pour aller demander de la nourriture à des Polynésiens. Ce n'était pas simple mais j'ai toujours refusé. Je l'ai d'ailleurs précisé à l'équipe technique après l'incident. Un matin, j'ai aperçu une personne. J'ai hésité longuement, et puis finalement, tiraillé par la faim, je n'ai pas su résister". Mais un détail a interpellé les spectateurs attentifs et les internautes : Teheiura n'a pas été le seul à tricher. Le candidat exclu explique en effet qu'il n'a "pas souhaité garder la nourriture" pour lui. "Je l'ai donc partagée. Cela s'est passé seulement deux fois, le même jour". Contenu du butin : des légumes cuits et un steak-frites consommés loin des caméras.

D'après nos confrères du journal Le Parisien, d'autres aventuriers ont bel et bien bénéficié de cette nourriture providentielle. "C'est vrai qu'il n'est pas le seul à en profiter. Certains ont reconnu avoir partagé avec lui", a fait savoir au quotidien Julien Magne, le directeur des programmes Adventure Line Productions. D'après l'article, Claude et Sam, auraient profité de cette nourriture et n'auraient pourtant pas été inquiétés.

D'après le Parisien, ces petits arrangements avec la nourriture étaient nombreux et variés mais les candidats ne pourraient pas en parler facilement puisqu'ils sont tenus par une sévère clause de confidentialité. 30.000 euros pourraient être exigés à un candidat qui raconterait les secrets de la production. Mais certains, sous couvert d'anonymat, ont tenu à rapporter ce trafic de nourriture qui, selon eux, "dénature le jeu".