"Koh-Lanta" : Teheiura exclu pour avoir triché en demandant de la nourriture à des pêcheurs

Scénario invraisemblable dans l'émission Koh-Lanta diffusée sur TF1. Dans l'épisode de ce mardi soir, un événement inédit est venu bouleverser l'aventure : l'exclusion de Teheiura, candidat mythique de l'émission. Pour fêter les 20 ans du programme, dont la première saison a été diffusée en 2001, l'émission s'intitule cette saison Koh-Lanta : La Légende et regroupe de nombreux candidats emblématiques des saisons passées.



L'émission est tournée en Polynésie française, dans l'archipel des îles Sous-le-Vent, sur l'île de Taha'a, une île que connait bien le candidat Teheiura, puisqu'il y a grandi. Coup de tonnerre dans l'épisode 11 diffusé ce mardi soir : Denis Brogniart convoque le candidat pour lui informer qu'il a triché en demandant de l’aide à des pêcheurs locaux pour se nourrir.

"Nous avons appris, et nous en avons eu la confirmation, qu’à plusieurs reprises, vous avez demandé à des pêcheurs qui passaient au large, de la nourriture. Et que plusieurs fois, on vous a apporté à manger sur le camp", lui explique l’animateur. "J’ai mangé deux fois", répond Teheiura qui dit regretter son geste, "ça va me peser toute ma vie", dit-il.

"J'ai partagé"

La sanction est sans appel : Teheiura a été exclu du jeu. Il a donc quitté l’île des bannis et rejoint directement le jury final. Dans la soirée, à la diffusion de ces images, le candidat a publié un communiqué dans lequel il explique que "ce Koh-Lanta a été très particulier pour moi car il s'est déroulé sur mon île natale. On aurait pu penser que cela m'aurait apporté un avantage, cela a été tout le contraire. Je voyais en permanence, au loin, la maison de mes parents. Cela m'a mis beaucoup de pression", écrit-il.

Il explique avoir "reçu - à plusieurs reprises, parfois sur le ton de l'humour, parfois non

des sollicitations d'aventuriers pour aller demander de la nourriture à des Polynésiens. Ce

n'était pas simple mais j'ai toujours refusé. Je l'ai d'ailleurs précisé à l'équipe technique

après l'incident. Un matin, j'ai aperçu une personne. J'ai hésité longuement, et puis finalement, tiraillé par la faim, je n'ai pas su résister", poursuit-il précisant qu'il n'a "pas souhaité la garder pour moi, je l'ai donc partagé. Cela s'est passé seulement deux fois, le même jour".