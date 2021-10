Qui n'a pas connu cette petite pointe de colère, cette frustration intense qui vient nous faire dire ce que l'on ne pensait pas vraiment ? Clémentine a régalé les téléspectateurs de Koh-Lanta La Légende avec son franc-parler qui a fait d'elle l'une des candidates les plus détestées (mais aussi les plus mémorables) de l'émission de TF1.

Dans l'émission du mardi 12 octobre 2012, les aventuriers devaient se livrer à un jeu demandant patience et dextérité. Ils devaient placer sur une poutre toute une série de grands dominos. En respectant l'espacement avec rigueur et en maîtrisant l'équilibre des pièces, ils pouvaient alors provoquer une chute en série leur permettant de gagner et donc d'avancer dans l'aventure.

Après un énième échec, Clémentine a fait exploser sa colère et sa frustration et Denis Brogniart, le présentateur qui ne faisait que commenter la situation, a été pris dans le souffle de l'explosion. "Oh non ! Pourquoi il est tombé ce trou du cul là !, lance-t-elle en voyant un des dominos tomber avant le bon moment. Il est tombé avant !"

Parce que quoi ?! Clémentine à Denis Brogniart

"Il est tombé avant parce que...", a commencé Denis Brogniart avant d'être interrompu par une Clémentine, cassante : "Parce que quoi ?!", disait-elle. "Parce qu'il était mal positionné, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même !", a alors repris Denis Brogniart pour que la joueuse constate les raisons concrètes de son échec. La joueuse, aveuglée par sa tentative ratée semblait en effet sur le point d'accuser le vent ou le destin pour sa défaite.

Une réaction inappropriée qui a choqué (et fait rire, admettons-le) une bonne partie des téléspectateurs qui commentaient l'émission sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver cette séquence à 1:22:00 dans le replay de l'émission, ici).

Après cette défaite, Clémentine a expliqué qu'elle rêvait de gagner pour pouvoir remonter les pendules de ses anciennes camarades qui ont fait voler en éclats une alliance entre filles. Elle a passé un long moment à expliquer à ses nouveaux camarades le message qu'elle voulait faire passer (finalement par leur intermédiaire) à Coumba tout particulièrement... Du "drama" idéal pour une bonne émission de Koh-Lanta en somme !