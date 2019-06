publié le 10/06/2019 à 16:36

Broadway était en fête dimanche 9 juin, à l'occasion des Tony Awards. Pour cette 73e cérémonie, deux spectacles ont été particulièrement primés : la comédie musicale Hadestown, librement inspirée de la mythologie grecque, et The Ferryman, pièce de théâtre sur le conflit en Irlande du Nord.



Avec 14 nominations et huit récompenses au final, dont celle de meilleure comédie musicale, Hadestown partait grand favori. Le spectacle, version très moderne du mythe d'Orphée et Eurydice, aux sonorités folk et jazz, est arrivé à Broadway en avril après un parcours de 13 ans inhabituel pour les grandes productions new yorkaises.

The Ferryman, pièce de Jez Butterworth née à Londres en 2017, était également parmi les grands favoris cette année avec neuf nominations et au final quatre Tony, dont celui de meilleure pièce.

James Corden fait le show

Mais le spectacle a également été assuré par l'acteur britannique James Corden, maître de cérémonie de ces récompenses diffusées depuis le Radio City Music Hall. Dans un numéro d'ouverture virevoltant et très drôle, le comédien a notamment célébré les vertus du théâtre vivant par rapport au streaming.

> James Corden's Electrifying 2019 Tony Awards Opening Number Salutes The Magic Of Live Broadway

S'il a fait preuve d'un humour très apolitique, d'autres se sont chargés d'en injecter un peu au cours de cette soirée de trois heures. L'acteur Bryan Cranston (star de la série Breaking Bad), vainqueur du Tony du meilleur acteur pour son rôle dans Network, une pièce née en 2017 à Londres et adaptée du film de 1976 sur un journaliste de télévision, a ainsi dédié sa récompense aux "vrais journalistes du monde entier".

Le Palmarès :

- Meilleure pièce : The Ferryman

- Meilleure comédie musicale : Hadestown

- Meilleur acteur dans une pièce : Bryan Cranston, Network

- Meilleur acteur dans une comédie musicale : Santino Fontana, Tootsie

- Meilleure actrice dans une pièce : Elaine May, The Waverly Gallery

- Meilleure actrice dans une comédie musicale : Stephanie J. Block, The Cher Show

- Meilleur acteur dans un second rôle dans une pièce : Bertie Carvel, Ink

- Meilleur acteur dans un second rôle dans une comédie musicale : André De Shields, Hadestown

- Meilleure actrice dans un second rôle dans une pièce : Celia Keenan-Bolger, To Kill a Mockingbird

- Meilleure actrice dans un second rôle dans une comédie musicale : Ali Stroker, Rodgers & Hammerstein's Oklahoma!

- Meilleure partition originale : Hadestown, Anaïs Mitchell

- Meilleur livret de comédie musicale : Tootsie, Robert Horn

- Meilleures orchestrations : Michael Chorney et Todd Sickafoose, Hadestown

- Meilleure chorégraphie : Sergio Trujillo, Ain't Too Proud - The Life and Times of the Temptations



Billy porter et sa robe "utérus"

Un autre moment fort est venu marqué cette cérémonie new-yorkaise avec la tenue "utérus" arborée par le comédien Billy Porter. Le performer américain, déjà récompensé en 2013 d'un Tony, et coutumier des provocations stylistiques, a ainsi voulu apporter son soutien au droit à l'IVG, remis en cause dans certains états américains comme l'Alabama ou le Missouri.

La robe "utérus" de l'acteur américain Billy Porter a fait sensation dimanche 9 juin. Crédit : Angela Weiss / AFP