publié le 01/12/2020 à 10:18

RTL a le privilège d'accueillir le prix Goncourt 2020, Hervé Le Tellier ce 1er décembre au lendemain de son sacre pour le roman L'Anomalie (Gallimard). "Je commence à m'y faire doucement, reconnaît l'écrivain, à découvrir ce que ça représente au niveau médiatique hier avec une journée très agitée et dense. J'ai évité la forêts de micros en sortant de Drouant [restaurant où le vainqueur est reçu par l'Académie Goncourt et fermé à cause de la pandémie cette année] qui ne m'aurait pas mis très à l'aise".



L'Anomalie a une histoire géniale qui démarre à la manière d'un récit d'anticipation. Un avion est dérouté de Kennedy Airport vers une base secrète américaine... Trois mois plus tôt, le même avion avec le même équipage, les mêmes passagers s'était déjà posé à New York. Mais alors d'où sort celui-ci, ce clone d'aéronef ? Quel est ce mystère ? Cette monstrueuse anomalie ?

Un livre qui connaît un vrai succès, comment expliquer cette popularité ? "Je n'ai aucune réponse à cela, car la plupart des livres connaissent des succès assez aléatoires (…), explique Hervé Le Tellier. Je pense que c’est un concours de circonstances (...) un bon bouche à l’oreille chez les libraires et ce désir d’avoir un livre qui propose de la grande fiction, et une proposition littéraire ludique autour de notion qui sont des jeux avec la lecture, le retour de la complicité".

Bientôt une adaptation ?

Un tel scénario peut tout naturellement attirer la convoitise des producteurs et scénaristes du cinéma ou de la télévision. Verra-t-on bientôt L'Anomalie sur nos écrans ? "Le livre a été optionné très tôt, en mars, révèle l'écrivain. Deux producteurs français dont je tais le nom ont optionné le livre. Il a des dimensions de série, une dimension de science-fiction, la thématique de la confrontation aux doubles... Pour un cinéaste il y a de la matière, il y a quelque chose qui est stimulant dans ce type de fiction".

Dans L'Anomalie, Hervé Le Tellier se confronte aux sciences dont l'informatique et les mathématiques comme de nombreux auteurs de science-fiction avant lui. Une plongée difficile mais facilitée par le parcours professionnel de l'écrivain. "Je n’étais pas un très bon mathématicien (…) à l’âge de 22-23 ans j’ai réussi le concours de centre formation de journalisme (...) j’ai dirigé des journaux de sciences et cet univers me fait énormément plaisir. Je voulais le traiter en dilettante, pas en étant limité à un domaine que je maîtrisais mal, comme les mathématiques".