publié le 10/02/2021 à 19:55

Avec la sortie de son tout premier roman, Ma femme écrit, ce mercredi 10 février, l'acteur Jonathan Zaccaï, connu pour son rôle de Raymond Sisteron dans la série Le bureau des Légendes, revient sur sa fierté après la parution de ce premier ouvrage. "Je ne peux pas me cacher derrière un rôle, un réalisateur ou un projet [...] et c'est une manière d'être plus proche d'une liberté complète", explique-t-il.



Dans ce premier livre, il raconte l'histoire d'un comédien qui vient de perdre sa mère, artiste, et qui décide d'écrire un roman sur elle, avant de découvrir, avec surprise, que son épouse scénariste est déjà en train d'écrire son histoire, avant que la tension ne monte entre eux. "Est-on propriétaire du souvenir d’un être aimé ?" est la problématique de ce livre, détaille l'acteur.

"Ce qui m'amusait, c'est de faire semblant de faire une auto-fiction", raconte Jonathan Zaccaï dont la mère est la peintre Sarah Kalisky et la femme, la scénariste Élodie Hesme. "Je ne suis heureusement pas aussi fou que mon personnage [...] mais j'ai voulu faire plaisir au narrateur et au parano qui sommeille en moi" ajoute-t-il.