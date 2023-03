"Star Wars", "Alien", "Albator" : Thomas Pesquet, le fan de science-fiction derrière l'astronaute

Entre l'épopée jedi et Star Trek, Thomas Pesquet a tranché : "Moi, je suis plutôt Star Wars". L'astronaute star était à Monaco à l'occasion du festival Magic, dédié aux mangas et à la science-fiction. Au micro de RTL, il s'est penché sur sa vocation à la lumière de ce genre propice aux rêves et aux spéculations. "Il y a plein de parcours différents. Alors évidemment, il y a des gens qui eux, sont fans de Star Wars ou Star Trek. C'est toujours le grand débat entre les deux. D'ailleurs, chez les astronautes, c'est à peu près 50-50."

Aujourd'hui, Thomas Pesquet garde un fort intérêt pour les films de science-fiction qu'il regarde sans appréhension. "Je peux regarder Alien sans problème, ironise-t-il. On a même regardé d'ailleurs à bord de la station spatiale un film qui s'appelle Life, je crois. Une forme de vie qui revient de Mars. Évidemment, tout se passe très très mal pour les occupants de la station spatiale. Notez dans la station, ça nous a plutôt fait rigoler qu'autre chose parce qu'évidemment, ça ne colle pas toujours à la réalité."

Au festival, l'astronaute en profite pour découvrir aussi un autre genre de récit de science-fiction : le manga. "On a tous connu ça un peu en grandissant, mais c'était plus anecdotique à l'époque. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu mainstream, si on peut dire ça", analyse-t-il. "Nous, quand on était enfant avec mon grand frère un peu plus âgé que moi, on était vraiment la génération un peu Club Dorothée. Donc, on a grandi bercés aux séries, aux dessins animés japonais, Albator, Chevaliers du Zodiaque, Cosmo Cats, j'en passe et des meilleures."

