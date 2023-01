Thomas Pesquet accueilli comme un héros en Polynésie française

À Tahiti depuis mi-janvier, le célèbre astronaute Thomas Pesquet est allé à la rencontre des élèves d'une classe de CM1 de l'école élémentaire la Mission, à Papeete, samedi 28 janvier. Une rencontre inoubliable que ces derniers ont préparé depuis plusieurs mois.

Collier de fleurs au cou, le spationaute a assisté à un spectacle de danse et a notamment répondu aux questions préparées par les élèves. Un rêve pour les participants, mais aussi pour celui qui, depuis la station spatiale, apercevait la Polynésie, "un des plus beaux coins sur Terre". Pourquoi a-t-il accepté cette invitation lancée l'année dernière en vidéo par cette classe ?



"L'idée, c'est un peu de gommer la distance. Astronaute, c'est un métier où il y a un effet tour d'ivoire. On est des gens normaux. J'essaye vraiment de gommer cette distance". Et de poursuivre : "Les gens me disent : 'mais tu avais peur au décollage ?' Évidemment, que j'avais peur, car on s'assied sur une bombe. Il faudrait être fou pour ne pas avoir peur".

