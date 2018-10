publié le 20/10/2018 à 13:40

Il y a peu, je vous ai raconté que je m’étais fait couper les cheveux court, sans s à court parce que dans ce cas il n’est pas adjectif mais adverbe, donc invariable. Aujourd’hui, nous allons retourner au salon de coiffure pour aborder une erreur que trois de nos auditrices m’ont demandé de traiter, et qui est, il est vrai, très fréquente… Comme je viens de le dire, "je me suis fait couper les cheveux". Et non pas "faite" !



Marie-Agnès, qui se dépeint comme "une auditrice attentive et amoureuse de la langue française", m’écrit, sur langue@rtl.fr, pour attirer mon attention "sur des erreurs courantes, y compris sur RTL, concernant l’accord du participe passé "fait" suivi d’un verbe à l’infinitif. Ce matin encore j’ai entendu, s’agace-t-elle, que 'Mme Macron ne s’était pas faite prier pour ceci ou cela...' Or, 'fait + infinitif' reste invariable, du moins c’est ce que j’ai appris", dit-elle. Et elle a raison.

Deux autres de nos auditrices vont mieux respirer après cette chronique. Ce sont Marie-Thérèse, qui trouve que j’ai bien du pain sur la planche pour remettre d’aplomb la langue française et me souhaite bon courage, et Catherine. Cette dernière me dit : "La langue française doit évoluer, certes, mais la vieille dame que je suis devenue ne supporte toujours pas la non-observation de la règle qui veut que lorsque le verbe faire, au participe passé, est suivi d’un infinitif, il ne s’accorde jamais. 'Elle s’est fait faire une robe' (et non faite faire), 'elle s’est fait voler ses bijoux' (et pas 'faite voler'), etc."

Les bizarreries de la langue sont des perles

"Mes petits-enfants m’accusent de chercher la petite bête", reconnaît Catherine, "mais justement la beauté d’une langue ne tient-elle pas dans ses exceptions ?". Je suis bien d’accord : les bizarreries de la langue, ce sont ses perles (ou ses bonbons pour les gourmands comme moi).



À noter que "fait + infinitif" est invariable en genre, mais aussi en nombre, bien entendu : "les meubles qu’ils se sont fait voler", "les bonbons qu’ils se sont fait offrir", "ils se sont fait avoir", "les cheveux qu’ils ou elles se sont fait couper" - fait reste toujours fait, F.A.I.T, pas de "e", pas de "s", et le verbe à l’infinitif derrière. Et pour une fois, pas d’exception. Chouette, non ?



Et n'oubliez pas, pour toutes vos questions de langue – et les erreurs qui vous agacent –, vous pouvez écrire à l'adresse : langue@rtl.fr.